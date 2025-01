El davanter Álex Forés torna al Llevant nou anys després

El Llevant incorpora un nou futbolista a les seues files i completa una davantera amb capacitat per a barallar per tot. Encara queda treball per a llimar una plantilla talentosa, compromesa i ambiciosa, a la qual li falta un quart central i un lateral que substituïsca l’eixida a la Premier d’Andrés García, però que apunta bones maneres de cara a la seua intenció d’ascendir a Primera Divisió. Procedent del Vila-real B, club del qual aterra en qualitat de cedit fins a final de temporada, amb opció de compra obligatòria en cas d’ascens a l’elit del futbol espanyol, Álex Forés torna a l’equip que el va vore créixer després de quatre anys en el planter: des dels 12 fins als 16, mentres li queien els gols de les butxaques, fins que el Reial Madrid va atacar el seu fitxatge per a incorporar-lo a la seua acadèmia. Nou anys més tard, el davanter groc recala a Orriols conscient que està a casa, que l’afició estarà del seu costat i que té per davant un desafiament motivant: ascendir a Primera Divisió amb el club de la seua vida.

Amb la seua tíbia dreta perfectament recuperada, després de trencar-se-la amb el Vila-real B el maig de 2024, el davanter es va decantar pel Llevant davant de la ferma aposta que van fer des de la direcció esportiva per a incorporar-lo en el present mercat d’hivern. Va estar molt prop del Saragossa, però la insistència i l’estima rebuda per part del Llevant van ser, entre altres aspectes, claus per a decantar la balança cap al costat granota. El futbolista va arribar al coliseu d’Orriols ahir al matí, al costat dels seus familiars i acompanyat del seu representant, per a firmar l’acord que el vincula amb el Llevant, com a mínim, fins a final de temporada.

