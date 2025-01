Els hospitals sumen quasi tres denúncies diàries per negligències mèdiques en 2024

Els hospitals i centres sanitaris de la Comunitat Valenciana van registrar quasi tres denúncies al dia per negligències mèdiques durant l’any 2024. És el resultat de la memòria anual del Defensor del Pacient, que situa la xifra total de denúncies en la sanitat pública valenciana en 992 casos, segons la informació recopilada per l’entitat. D’estos, 52 han tingut com a conseqüència la defunció del pacient.

Les dades estan desgranades per províncies i es repartixen de la manera següent: 546 a València, 398 a Alacant i 48 a Castelló. L’informe també enumera els cinc hospitals més denunciats, encara que sense oferir dades concretes de cada un d’estos. Entre els 24 hospitals valencians, el més denunciat és l’Hospital La Fe, seguit per l’Hospital General d’Alacant, el Doctor Peset, el Francesc de Borja i el General de València. I, per especialitats i servicis, el major nombre de casos es concentren, per este orde, en cirurgia general, urgències, les llistes d’espera, traumatologia i, finalment, ginecologia i obstetrícia.

En comparació amb la memòria de l’any 2023, la sanitat valenciana arreplega un creixement de 146 denúncies per mala praxi, la qual cosa suposa un 14,7 % més que l’any 2023. No obstant això, el mateix informe situa la mitjana valenciana en 1.118 casos anuals des que l’entitat va començar a registrar les dades. Són uns 126 més dels casos registrats este últim any, per la qual cosa la xifra està per davall de la mitjana històrica.

Més de 14.000 en tot el país

En el conjunt nacional, l’informe oferix un recompte total de 14.088 denúncies, de les quals 798 han sigut amb resultat de mort. Es tracta de xifres superiors a les de l’any anterior, amb 12.071 i 602 denúncies, respectivament; i un increment del 16,7 % i del 32,5 %. No obstant això, com explica la Defensora del Pacient, Carmen Flores, les “xifres no són reals”, perquè només s’inclouen les denúncies recopilades per l’organització. “Les dades oficials poden ser molt majors”, concreta.

Entre els motius esgrimits per l’entitat hi ha una baixa inversió de les administracions públiques en la sanitat respecte a la mitjana europea —es destina a Espanya el 9,2 % del PIB enfront de l’11 % de la UE—; el dèficit de personal en les plantilles d’Atenció Primària, amb una demora mitjana de 10 dies per a aconseguir una cita i agendes mèdiques amb més de 40 pacients diaris; la falta de concreció dels facultatius per a explicar els riscos de les intervencions mèdiques, així com per a oferir alternatives terapèutiques; i l’“ascens meteòric” de les llistes d’espera.

Assistència durant la dana

En este últim apartat, l’entitat reconeix la disminució a 54.731 ciutadans registrada en l’autonomia, encara que la xifra oficial corresponent al mes de juny, els situa en 69.395. Això, unit al dèficit de metges i professionals d’Infermeria, oferix el següent diagnòstic de la sanitat valenciana per a l’entitat: “demana una atenció urgent”.

L’informe oferix una radiografia i, òbviament, fa referència a la gestió de la dana; un apartat solvent per al conseller de Sanitat, Marciano Gómez, perquè l’entitat valora positivament la seua “gestió per garantir l’assistència sanitària” després de la tragèdia.

