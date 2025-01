La “invitació solidària” a l’Ofrena inclou 1.488 fallers de 58 pobles

L’assemblea de presidents de falla d’este dimarts inclou la votació per a permetre la participació, amb caràcter excepcional, de les comissions afectades per la dana en l’Ofrena.

Els presidents són els encarregats d’acceptar les inclusions al festeig, ja siga de manera permanent, ja siga de manera circumstancial. En esta ocasió, la iniciativa partix de l’Ajuntament.

La proposta suposa convidar els quadros d’honor (falleres majors i presidents) de les comissions dels municipis de la llista oficial de poblacions afectades per la dana. Un concepte ampli que inclou tots aquells que, en el seu terme municipal, han patit danys de qualsevol classe, siga en camps, béns immobles o les dos coses.

Després d’un conscienciós treball de recopilació, la llista diu que, entre totes les poblacions afectades, sumen 347 comissions de 58 poblacions. La qual cosa suposa 1.388 persones desfilant com a quadro d’honor, a més de cent càrrecs d’honor de juntes locals —que són les que participen d’ofici en l’Ofrena tots els anys—.

El regidor Santiago Ballester vol obtindre el vistiplau per a esta presència extraordinària i ho farà sota una premissa fonamental: no afectarà el pas habitual de les comissions de falla. Dit d’una altra manera, l’horari previst per a estes es mantindrà igual. Estes quasi 1.500 persones se situaran al final del festeig, quan comencen les entitats convidades. A més, repartides en les jornades de 17 i 18 de març, atés que en eixes dates també hi ha ofrenes en eixos pobles. Per la qual cosa, una vegada obtingut el vistiplau, als departaments de la JCF els espera el treball per a arreplegar les prioritats de cada població i cada comissió.

Esta invitació no invalida que no poques comissions de València ja havien convidat a l’Ofrena determinades comissions afectades amb les quals estan agermanades o han decidit agermanar-se ara.

Així mateix, queda la qüestió de com organitzar eixe festeig. I, en eixe sentit, no sembla haver-hi dubte: s’hauran de regir per les mateixes regles que la resta de comissions, en files de sis. A partir d’ací ja serà qüestió de l’organització si van totes les falleres primer i després tots els presidents o si s’alternen. També quedarà per decidir en quin lloc de la desfilada passen —si són, per exemple, els primers de tot el festeig d’entitats convidades—.

Una de les alternatives també que s’està estudiant és la imatge icònica de solidaritat, que consistiria en el fet que els estendards de les comissions desfilarien, però, per a no retardar més el festeig, ho farien junts i en fila, per a mostrar eixa força particular.

Suscríbete para seguir leyendo