L’associació Casc Antic Digne i Viu es presenta a Xàtiva

La Casa de la Cultura de Xàtiva acollirà, este divendres 24 de gener (19 hores), la posada de llarg davant de la ciutadania del col·lectiu Casc Antic Digne i Viu, després d’haver-se constituït recentment com a associació.

L’objectiu d’esta convocatòria és celebrar una primera trobada oberta a la participació de totes les persones interessades en la “millora de la greu situació que presenta hui el barri antic de Xàtiva, després d’anys d’oblit i abandó, sense un full de ruta i un pla d’actuacions definides”, afirmen els promotors.

“Després de dècades de desinterés i oblit, sense posar remei als mals que afecten el cor històric de la ciutat de Xàtiva, el veïnat considera que ja és temps d’actuar amb solucions integrals, planificades i urgents per als greus problemes de servicis com la xarxa de proveïment d’aigua i clavegueram, l’indiscriminat i infernal trànsit de vehicles, la seguretat, la neteja, l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, la contaminació acústica o la deterioració del valuós patrimoni històric, entre d’altres”, afirmen des de Casc Antic Digne i Viu en una nota de premsa.

L’associació la integren persones que viuen a Xàtiva i patixen estos problemes diàriament. No tenen vinculació de dependència amb cap partit polític ni atenen colors polítics: són ciutadans i ciutadanes de Xàtiva que diuen sentir-la “abandonada”. Per això, volen reivindicar “el seu projecte de vida per al barri antic i unir les seues forces per a millorar el centre històric”. Afirmen estar “farts de ser considerats ciutadans i ciutadanes de tercera categoria, d’un trànsit i aparcament no organitzat, dels problemes de convivència per al benefici d’uns pocs, de no tindre una policia prou dotada de recursos per a complir les seues comeses, de tindre un valuós patrimoni historicoartístic i cultural que ningú restaura, dinamitza i revalora per a crear riquesa comuna, de la brutícia permanent dels seus barris… De viure el caos dia rere dia”, continua el comunicat.

“Si els polítics no actuen, ni a curt, ni a mitjà termini, hauran de començar a exigir-ho les persones que viuen en esta ciutat”, insistixen. L’associació continua l’activitat d’una plataforma que des de fa uns anys s’ha dirigit en diverses ocasions als gestors municipals, exigint solucions a problemes enquistats, que els han fet arribar des del veïnat i la societat xativina, personalment o través dels seus canals en xarxes socials, aportant proposades per a la seua millora en el nucli antic que asseguren que “han sigut menystingudes o han caigut en sac foradat” i —afigen— “les promeses de col·laboració i treball en equip s’han tornat en realitats de silenci, indiferència i crítica des dels diferents equips de govern municipal”.

“Perquè continuem creient en la potencialitat d’este centre històric, demostrada des de fa segles, com una oportunitat econòmica, turística, social, d’ocupació i qualitat de vida, que retorne a la ciutat de Xàtiva la competitivitat i el lideratge que mai degué perdre, insistirem i tractarem de sumar totes aquelles persones que viuen, estimen, valoren i se senten orgulloses de l’important i valuós centre històric de Xàtiva, en una acció conjunta, continuada i efectiva per a reclamar als nostres governants que actuen ja, de veritat, dia a dia, per a recuperar el temps perdut i l’esplendor d’un dels millors centres històrics de la Comunitat Valenciana”, resolen des de l’associació Casc Antic Digne i Viu.

