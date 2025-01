L’Ibex 35 cau un 0,5 % en l’obertura i perd els 11.900 punts, amb el focus posat en Trump

L’Ibex 35 ha iniciat la sessió d’este dimarts amb una caiguda del 0,5 %, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a situar-se en els 11.883,1 punts a les 9:00 hores, en una jornada en la qual l’atenció dels inversors estarà posada en les mesures que puga adoptar el nou president dels Estats Units, Donald Trump.

En este context, Trump va confondre este dilluns —hores després de convertir-se en el 47é president dels Estats Units— Espanya amb un membre dels BRICS —organització multilateral que agrupa diverses economies emergents i que s’ha constituït com un espai internacional alternatiu al G7—, i va prometre imposar aranzels del cent per cent a este grup. En tot cas, la borsa estatunidenca, Wall Street, torna a l’activitat borsària després de romandre tancada ahir per la celebració del Dia de Martin Luther King.

En el terreny empresarial espanyol, MHG Continental Holding, en la seua condició d’accionista majoritari de Minor Hotels Europe & Americas (MHEA), ha indicat que no té intenció de promoure cap mena de dividend abans de la liquidació de l’oferta pública d’adquisició (OPA) d’exclusió llançada sobre la cadena hotelera a un preu de 6,37 euros per acció.

En els primers compassos d’esta jornada, els majors ascensos dins de l’Ibex 35 els marcaven Acerinox, que pujava un 0,3 % en l’obertura, i Unicaja Banco (+0,22 %), mentres que en el costat dels descensos sobreeixien Solaria, que es deixava un 2,38 %, Banco Santander (-1,52 %) i ArcelorMittal (-1,38 %).

Les principals borses europees obrien amb signe mixt. En concret, Frankfurt, Milà i París queien un 0,31 %, un 0,23 % i un 0,15 %, respectivament, mentres que Londres pujava un 0,07 %.

En l’obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en 79,84 dòlars, un 0,39 % menys, mentres que el Texas queia un 1,21 %, fins als 76,45 dòlars.

En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,0368 bitllets verds, en tant que en el mercat de deute, l’interés exigit al bo a 10 anys escalava fins al 3,147 %.

