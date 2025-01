Les residències valencianes tenen un dèficit de 24.801 places per a majors de 65 anys. Així es reflectix en l’últim informe de l’Associació de Directores i Gerents en Servicis Socials, que estipula el dèficit nacional en 89.342 amb dades de l’exercici 2023. De fet, la Comunitat Valenciana és la segona autonomia amb major dèficit per a arribar a la ràtio de cinc places per cada 100 persones majors de 65 anys, només per darrere d’Andalusia, el dèficit de la qual se situa en 35.857.

El nombre de places valencianes és de 27.576, la xifra més alta des de l’any 2011. Respecte a l’any anterior, el 2022, quan hi havia 27.534 llocs, es registra un increment del 0,15 %. L’autonomia registra tres anys de creixement consecutius des de les xifres de l’any 2020. Llavors hi havia 26.883 places, la xifra més baixa en almenys 13 anys.

De fet, la necessitat de places de l’autonomia valenciana representa el 27,7 % del total nacional, Malgrat que el seu pes poblacional és només del 10,9 %. Això contrasta amb sis comunitats en les quals hi ha un excés de places. Són Castella i Lleó, amb 17.764; Castella-la Manxa, amb 7.072; Aragó, amb 4.859; Extremadura, amb 4.096; Astúries, amb 1.237, i La Rioja, amb 408.

L’informe situa el total de places residencials a Espanya en 395.065, amb una caiguda de 3.510 respecte a l’any anterior. Un fet rellevant de l’evolució de la disponibilitat de les places és que, en els últims tres anys, la població major de 65 anys s’ha incrementat en 600.000 persones, però el nombre de llocs en les residències només ha augmentat en 6.031.

“Les dades publicades recentment per Imserso indiquen un retrocés del sector residencial en 2023, tant en el nombre absolut de places com en l’índex de cobertura (percentatge de places sobre majors de 65 anys), que és el més baix des de 2010”, assenyala a EFE el coordinador de l’estudi, Gustavo García.

Set de cada 10 places són de finançament públic

Quant al finançament de les places, quasi set de cada 10 places en les residències valencianes està sufragada pel sector públic. En són 18.434 i representen el 66,8 %. En l’apartat privat, el percentatge representa el 33,2 %, amb 9.142.

Estos percentatges es troben dins de la mitjana nacional, encara que la Comunitat Valenciana es troba entre les autonomies amb menor cobertura de places públiques, juntament amb Canàries i Múrcia. En el conjunt del país, el 69,6 % de les places per a majors són de finançament públic, un total de 275.094, enfront de les 119.971 exclusivament privades. S’inclouen dins de finançament públic places en centres públics, places concertades en centres privats i places que es financen amb la prestació vinculada al servici.

