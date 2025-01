Pedralba presenta una queixa oficial al Cecopi contra la desescalada

L’equip de govern de Pedralba no ix de la seua sorpresa des que divendres es van assabentar, via correu electrònic, que el Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) els anunciara que baixaven en l’escala d’emergències del nivell 2 a l’1, considerant que, encara que la seua situació “ha millorat de manera notable, encara poden requerir actuacions puntuals”, segons va anunciar l’organisme. Una consideració que no s’ajusta a la realitat de Pedralba, perquè, en paraules del seu alcalde, Andoni León, “ens comparen a municipis com Llíria, Villar o Titaguas, l’afecció dels quals és molt menor que a Pedralba”, explica. Per això, i atés que no pot assistir al Cecopi per no formar part dels 28 municipis que seguixen en el nivell alt d’emergència, León va explicar que els han instat a presentar una queixa formal —via correu electrònic també— en què explique els motius pels quals no estan d’acord a baixar de nivell.

L’alcalde assenyala que s’han enumerat totes les actuacions que queden per fer en el municipi, que pràcticament són totes. “No només és que tinguem víctimes mortals, és que a una d’elles encara no l’hem trobada, seguix desapareguda”, assenyala. “Encara hi ha 250 vivendes que estan afectades i 50 famílies estan reubicades perquè eixa afecció s’ha produït sobre la seua primera vivenda, no una d’estiu”, continua. I acaba: “Tot això sense tindre habilitada la xarxa d’aigua potable habitual i el Parc Natural del Túria completament destrossat”. “No entenem que ens posen a eixe nivell i que vagen a retirar la Unitat Militar d’Emergències i els bombers, només tindrem operaris nostres i de la Diputació”, diu León.

Per tot això, espera que hui siga atesa esta queixa. En la decisió de desescalar que es va prendre el divendres passat, també es va fixar que les reunions diàries d’este òrgan d’emergències passarien de tindre una freqüència diària a dos vegades per setmana.

León sí que ha tractat la seua disconformitat amb el subdelegat de Govern, José Rodríguez Jurado, a qui li ha traslladat la necessitat de repensar esta decisió que tant afecta Pedralba. León ha rebut el seu suport i secundaran la seua posició en la pròxima reunió de l’organisme, que s’espera per a hui.

“Diàleg permanent”

De fet, ahir, el president, Carlos Mazón, va ser preguntat per este assumpte. Va al·legar als indicadors “objectius i tècnics” que el Cecopi havia fixat per a procedir a la desescalada i va assegurar que hi ha un “diàleg obert permanentment” amb els diferents ajuntaments afectats. “Entenc que és un tema d’un diàleg entre els ajuntaments i la Conselleria d’Emergències i a això em remet”, va resoldre.

Com Pedralba, Bugarra també ha desescalat al nivell 1, encara que la seua alcaldessa, Teresa Cervera, i el seu equip de govern, no han pres encara una decisió respecte a què fer. A Chulilla, però, la desescalada sembla més lògica, ja que els danys estan molt localitzats en l’entorn i no tant en vivendes particulars.

Gestalgar, per contra, es manté en el nivell 2, amb una situació igual que la de Pedralba.

Germán Caballero

Esta informació va arribar divendres als alcaldes i alcaldesses en el correu electrònic diari d’Emergències sobre el comunicat meteorològic i altres consideracions. La relació de municipis i el seu estat es trobava en la segona pàgina. Tal com va transcendir, el Cecopi es va basar en 28 indicadors catalogats en 11 factors: recuperació de subministraments bàsics, recuperació de servicis, neteja i retirada de llots, restitució de campes, necessitats d’alberg i assistència, educació, sistema sanitari públic, seguretat pública, contaminació mediambiental, infraestructures i llits i barrancs. Estos indicadors van portar 75 municipis a passar de nivell 2 a l’1.

