Quarta manifestació l’1 de febrer per a exigir la dimissió de Mazón

Més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals de la Comunitat criden a participar en una nova manifestació el pròxim 1 de febrer a València per a reclamar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la gestió de la dana que ha arrasat bona part de la província i ha costat la vida a més de 220 persones.

A més, el 29 de gener, quan es compliran tres mesos de la riuada, es duran a terme diversos actes de protesta en localitats com Alacant, Alcoi o Burjassot, entre d’altres que estan pendents de confirmació, segons ha anunciat l’organització en un comunicat.

Amb el lema “Mazón dimissió”, l’acció —la quarta manifestació que es convoca amb el mateix lema— exigirà “justícia, reparació i dignitat”, expliquen les entitats convocants, que agreguen que la convocatòria “respon a la inactivitat, la falta de responsabilitat i la gestió nefasta del Consell davant de la catàstrofe del passat 29 d’octubre”.

Recorregut

La manifestació començarà en la plaça de l’Ajuntament de València a les 18 hores i recorrerà el carrer de les Barques, Poeta Querol, Pau, la plaça de la Reina, Brodadors i Micalet, per a acabar en la plaça de la Mare de Déu. En esta ocasió es vol “visibilitzar la censura que s’està començant a posar en marxa, la falta de transparència, la impunitat, la falta de responsabilitat i la incompetència en la reconstrucció”, insistixen.

“Tres mesos després de la tragèdia, encara hi ha carrers amb fang, les ajudes porten retard i no s’ha fet públic el suposat pla de reconstrucció. Ara, el Govern valencià es dedica a contradir, setmana sí setmana també, les paraules del seu vicepresident militar, un senyal més de les mentides i l’amateurisme de gestió que caracteritza els dirigents actuals”, retrauen les organitzacions.

En la mateixa línia, critiquen les “indignes” paraules del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que “va acusar un mitjà de comunicació públic com À Punt de linxar Mazón”. “À Punt ha estat a l’altura de les circumstàncies en tot moment i l’únic que ha tingut un responsable que ha dimitit”, precisen.

Crítiques a Rovira

Per als convocants, “noves dades demostren la incompetència i la gestió negligent del conseller d’Educació i Cultura, José Antonio Rovira, després que s’haja fet públic que estava en la seua casa d’Alacant tot i que coneixia que centres escolars havien tancat i cessat les classes”. “Un exemple —continuen— és el municipi d’Utiel, que va tancar escoles de bon matí, el qual, per cert, està sota el control d’una persona del seu mateix partit”.

Així mateix, denuncien que encara “hi ha persones amb mobilitat reduïda que, per la falta de posada en marxa dels ascensors en finques, no poden eixir al carrer; hi ha xiquets i xiquetes fora dels seus centres escolars habituals, i, per si no fora poc, hi ha víctimes col·laterals com la de l’últim operari mort a Benetússer, que se suma al de Massanassa en un centre escolar en tasques de reconstrucció”. Per això, exigixen que les revisions i els exàmens tècnics determinen la seguretat de les estructures afectades. “No es poden perdre més vides de persones treballadores”, asseveren.

“Falta de transparència”

Al mateix temps, estes entitats denuncien “una falta de transparència insultant” amb “empreses d’amics i caps de gabinets afavorits, companyies amb contractes milionaris a dit que apareixen en sumaris i sentències per casos de corrupció i la negativa constant del president de la Generalitat Valenciana a mostrar què estava fent i a on la vesprada del 29 d’octubre de 2024”.

“No content amb tot este panorama, Carlos Mazón ha decidit enfangar encara més la situació i banalitzar el desastre de la dana intentant enfrontar el poble valencià amb el de Palestina”, lamenten els convocants, que creuen que les paraules del president en les Corts sobre les ajudes a Gaza van ser “desafortunades, malintencionades i indignes d’un representant públic”.

Comissions d’investigació

Per totes estes raons, les entitats fan “una crida a eixir al carrer per a reclamar solucions, respecte i responsabilitats”.

“Exigim comissions d’investigació tant en el parlament espanyol com en les Corts Valencianes, per a saber tota la veritat. Investigacions d’ofici de la Fiscalia per a dirimir responsabilitats. Les famílies afectades no poden esperar més, i el poble valencià, tampoc.

