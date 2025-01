La Comunitat Valenciana desembarca en Fitur 2025 amb set marques i més de 300 firmes

Després d’un any de rècord turístic, la Comunitat Valenciana desembarca des d’este dimecres —i fins diumenge que ve— en la primera cita turística de l’any, la madrilenya Fitur. I ho fa en este 2025 de la mà de les seues set marques turístiques —com són els patronats provincials de València, Alacant i Castelló, així com les ciutats de València, Alacant, Benidorm i Elx—, 317 empreses —un 27 % més que l’exercici passat, segons va revelar el Consell la setmana passada— i un estand principal que guanya presència amb 2.645 metres quadrats d’exposició i una distribució en dos illes.

L’estand

Este, segons va revelar la Generalitat, tindrà un cost de 2,17 milions d’euros —quasi el doble que l’any passat— i es reutilitzarà per primera vegada en la ITB Berlín de març. A més, en el seu disseny comptarà amb una pantalla corba que permetrà “la visualització de continguts per les dos cares” i tindrà, entre els seus atractius, “tarongers ornamentals” i “nebulitzadors amb fragància de flor del taronger”.

Recreació de l’estand de la Comunitat Valenciana en Fitur 2025 / Levante-EMV

Així mateix, en l’esdeveniment madrileny, la Comunitat Valenciana —que també tindrà espais propis en Fitur Screen, Fitur LGBT+ i Fitur Sports— celebrarà més de 250 activitats i tornarà a utilitzar el lema “Actitud mediterrània” per a una promoció que té com a objectiu “mostrar un territori unificat” i que tindrà dos esdeveniments destacats.

Esdeveniments principals

El primer tindrà lloc este mateix dimecres, quan es revelen en un acte de Turisme Comunitat Valenciana les dades definitives que va deixar el sector durant l’exercici passat, així com les previsions per a este 2025. A més, està previst que la consellera de Turisme, Marián Cano, es reunisca, entre d’altres, amb les aerolínies Jet2 i Vueling, esta última la segona més important de l’aeroport de València després de Ryanair.

Dijous se celebrarà el Dia de la Comunitat Valenciana, en el qual, després d’un recorregut per l’estand —i un acte dedicat, d’una banda, a l’adhesió de municipis al conveni per a la gestió de sancions a vivendes turístiques, i, d’altra banda, a la nova campanya turística—, intervindran tant la consellera com el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

