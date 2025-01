El fang dels cotxes de la dana obliga a reajustar la fragmentadora de Sagunt

La fragmentació de vehicles descontaminats i residus metàl·lics procedents de zones afectades per la dana es du a terme en la planta de Sagunt de matinada, mentres que de dia continuen les obres de les oficines.

Això, com admeten des de la firma, els va obligar a reorganitzar els recursos i mitjans necessaris, així com a “un complex procés d’ajustos per a la línia”, perquè, segons expliquen, “la important càrrega de fang i altres residus en els vehicles dificulta considerablement el procés. Un cotxe sol pesar uns 1.100 quilos, i els cotxes de la dana estan arribant als 1.900”.

Este “hàndicap”, tal com apunten, s’està resolent amb la mescla amb altres residus metàl·lics generats per la dana. Així i tot, alentix la producció i afecta la manipulació dels residus, a més d’allargar i complicar els temps previstos de neteja i condicionament de maquinària.

Una màquina, en ple treball / José Jareño SA

No obstant això, amb els pocs dies de treball que porten, afirmen haver aconseguit una producció de 20 cotxes a l’hora. “Encara que suposa la mitat de la producció en situació normal (40 cotxes/h), és un gran avanç en el procés de valorització d’estos residus”, asseguren des de la companyia a preguntes de Levante-EMV.

Més residus generats

L’estat dels residus tractats procedents de zones afectades per la dana ha augmentat també la quantitat de residu generat, perquè, en general, “el percentatge de valorització dels residus tractats és superior a un 85 %”, apunten des d’esta empresa creada en 1952 per José Jareño Segovia a València capital.

Dos empleats, en ple treball / José Jareño SA

El treball que es du a terme en la planta s’inicia amb l’emmagatzematge i la classificació dels vehicles i residus de la dana, seguida del cribratge material no idoni per a fragmentació, trituració i eixida del material fragmentat, siga amb destinació a una fosa o a un abocador, quan són ja materials no valoritzables barrejats.

La instal·lació, segons expliquen, està insonoritzada i compta tant amb panells acústics com amb una tanca orientada a reduir el so.

