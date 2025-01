El fervor per la beata Inés abarrota Benigànim

Benigànim ha acollit, estos dies, les celebracions en honor a la seua patrona, la beata Inés, la primera dona d’origen valencià que va ser beatificada. L’any en el qual es complix el 400é aniversari de la religiosa, la plaça del poble a la qual dona nom es va vore ahir literalment abarrotada durant la solemne eucaristia que va oficiar el bisbe emèrit de Huelva, José Vilaplana Blasco. Va ser l’acte central d’una jornada precedida per tímides pluges en les primeres hores del dia. No obstant això, les precipitacions van respectar la cita religiosa.

Abans —i sota els núvols i les escasses pluges— s’havia organitzat la despertà de l’aurora a les 4:30 de la matinada, el posterior volteig de campanes, la despertà de tronaors i la primera missa del dia en l’església de la Beata, en el monestir de les Agustines Descalces. El temple va ser l’escenari també de la missa de comunió general. I el preludi a la missa en la plaça va ser una ofrena floral.

Totes les cadires disposades per al públic van ser ocupades durant un dels esdeveniments més seguits en els festejos patronals. Vilaplana va elogiar la imatge de la beata, explicant que “va ser una esposa de Crist. Va voler ser totalment per a Crist. Va ser una dona activa, que no va refusar cap treball…”.

Nascut en la localitat alacantina de Benimarfull, Vilaplana va ser el conductor de l’acte religiós. I també va fer una comparació entre la societat d’abans i l’actual. I ho va fer utilitzant la llengua valenciana: “Recorde quan, en la meua infantesa, els xiquets ajudaven en les tasques de la casa. Recorde una frase que em va dir la meua àvia una vegada, quan em va demanar que l’ajudara a entrar llenya i li vaig dir que no tenia ganes. Em va soltar: ‘Amb ganes o sense ganes, entres una branqueta, per amor a Déu. I, després, n’entres una altra…’”. Tot seguit va apuntar que “vivim en una societat molt còmoda, a on les ‘ganes’ manen molt…”, va exposar. A la conclusió, es va disparar el ja tradicional castell de focs artificials.

Benigànim honra a la beata inés / Perales Iborra

El taronger plantat del revés

La influència de la tradició i la figura de la beata Inés a Benigànim és molt pronunciada. Un dels punts de la ciutat que recorda a la religiosa és el taronger —voltat per una tanca— que es pot visitar fent un xicotet passeig des de la plaça a la qual dona nom. Catalogat com un dels arbres monumentals de la Comunitat Valenciana, ahir descansava sense taronges, una cosa habitual en esta època d’any. La tradició apunta que l’exemplar va ser plantat del revés per la beata Inés en la seua joventut, però va acabar creixent amb total normalitat. L’arbre encara dura en la localitat de la Vall d’Albaida 400 anys després. Cada any, grups visitants acudixen al punt en el qual es troba per a veure’l amb els seus propis ulls. I, potser, emportar-se alguna fulla com a record.

Un altre dels esdeveniments marcats en roig pels residents de Benigànim va ser la processó celebrada a partir de les cinc de la vesprada. Cada any, la imatge de la beata recorre els carrers del municipi. L’edició 2025 de les festes dedicades a la beata Inés és especial, ja que es complixen 400 anys del seu naixement. Benigànim prepara diversos actes festius per a celebrar esta efemèride el pròxim 9 de febrer, amb una eucaristia presidida per monsenyor Enrique Benavent, arquebisbe de València.

