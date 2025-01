El Govern negocia ‘in extremis’ amb Junts per a salvar la pujada de les pensions després del no del PP

El Govern ha estrenat l’activitat parlamentària d’este 2025 amb incertesa. “Espere la convalidació d’este reial decret”, ha dit el ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños, en referència al reial decret òmnibus en el qual l’executiu ha inclòs des d’ajudes al transport públic fins a la revaloració de les pensions amb l’IPC, passant per ajudes als afectats per la dana o per l’erupció del volcà de la Palma. Per a aprovar-lo, és necessari el vot a favor de Junts, després que el PP haja mostrat el seu rebuig a la norma, i els socialistes s’afanyen per aconseguir-lo després que, divendres passat, Carles Puigdemont suspenguera les negociacions.

“A algú de vostés els han votat per a abaixar les pensions dels nostres pensionistes, per a suprimir les ajudes al transport públic o per a no ajudar els afectats de la dana? Perquè si voten vostés que no, estan abaixant les pensions, estan suprimint les ajudes al transport públic i no estan ajudant als afectats de la dana”, ha sentenciat Bolaños des de la tribuna del Congrés al defendre el reial decret que va aprovar el Consell de Ministres a finals de 2024. Minuts abans, el portaveu del PSOE en el Congrés, Patxi López, ha assegurat que negociaran fins al moment de la votació.

Junts, directament, no ha participat en el debat, en un símptoma que la negociació continua en marxa. Fonts del partit que lidera Carles Puigdemont expliquen que la seua portaveu en el Congrés, Míriam Nogueras, intervindrà més tard, quan li toque el torn als altres dos decrets que es debaten i voten este dimecres. Però ací no s’espera cap sorpresa. El de l’impost a les energètiques serà rebutjat, amb els vots en contra del PP, Vox, Junts i PNB. El de reforma de les jubilacions, que va ser pactat amb els sindicats i la patronal, tirarà avant gràcies al suport dels populars.

En el decret òmnibus, de moment, tot seguix en l’aire. “Poden passar coses” fins a les dos o tres de la vesprada, quan es calcula que tinga lloc la votació, assenyalen els col·laboradors de Pedro Sánchez. Els socialistes no tiren la tovallola amb el partit de Puigdemont i els contactes es multipliquen. En un moment del debat, Bolaños ha eixit a la carrera de l’hemicicle amb el mòbil a la mà. “Comencen a sonar els telèfons”, ha dit.

Els populars, que fins a este dimecres havien mantingut en secret la seua posició, han arremés durament contra el reial decret. El vicesecretari general d’Economia del PP, Juan Bravo, ha assegurat que la iniciativa està plagada de “xantatges i retallades” i ha denunciat el “poc respecte a l’ordenament jurídic, a les Corts Generals i als espanyols” que implica esta “amalgama normativa”. “No donarem suport a esta invenció”, ha sentenciat. Així, el Govern només té assegurats els seus propis vots —els de PSOE i Sumar— i els de la resta de socis: ERC, EH Bildu, PNB, Podem, BNG i Coalició Canària. 171 vots que serien insuficients si el PP no s’absté o Junts no dona suport a la iniciativa.

Amplitud de les mesures

L’amplitud del reial decret llei ha sigut criticat per la pràctica majoria de les formacions polítiques. Inclosos els socis del Govern. En concret, la norma arreplega una pujada de les pensions contributives del 2,8 %, l’increment de les pensions mínimes un 6 %, i de les no contributives i de l’ingrés mínim vital un 9 %. També prorroga els descomptes del transport públic, així com la prohibició d’interrompre els subministraments bàsics per als consumidors vulnerables o de desnonar a este col·lectiu. A més, inclou l’entrega d’un palace a París al PNB després que els fora arrabassat fa 74 anys.

La diputada del PNB Idoia Sagastizabal ha criticat que el reial decret incloga “mesures tan variades”. Un retret que s’ha repetit en diversos moments del debat. La parlamentària d’ERC Inés Granollers ha denunciat que el Govern haja introduït “de tot”; la diputa de Coalició Canària, Cristina Valido, ha demanat a l’executiu que “no mesclen unes coses amb unes altres”; i el portaveu del BNG, Nestor Rego, ha assenyalat també este “mal hàbit” del PSOE.

