“Ja no puc pujar el meu fill de 15 anys a casa. Pesa massa”

María del Mar i la seua parella porten el seu fill Iker escales amunt i escales avall. Una tortura diària de 24 escalons. Un exercici extenuant que a penes es poden continuar permetent, perquè el xiquet ja és adolescent i pesa més de 30 quilos. Pràcticament no cap per l’accés estret que puja al seu pis, una primera planta situada en el carrer Álvarez de Sotomayor de la Torre.

Iker té una malaltia rara anomenada síndrome d’Angelman. Els pacients amb SA solen desenrotllar, a partir del primer any, discapacitat intel·lectual profunda, absència de parla, esclats de riure, atàxia i crisis epilèptiques. Iker, a més, està operat d’una gastrectomia: li van posar l’estómac del revés amb un maneguet perquè poguera fer la digestió.

La vida per a la seua mare no ha sigut fàcil, però ara s’afig un agreujant. No pot continuar carregant amb ell. “És com un bebé de 15 anys, pesa massa i em costa moltíssim continuar pujant-lo a coll, perquè damunt és pes mort i es tira cap arrere. Cada dia pugem i baixem els 24 escalons perquè Iker puga anar al col·legi. Però ens estem plantejant deixar de portar-lo”, conta la veïna de la pedania del sud.

Fa dos anys, María del Mar va rodar escales avall amb el seu fill, i la seua parella té dificultats per a avançar amb ell. “El dia que ens fallen les cames no sé què farem”, lamenta la dona, preocupada però acostumada a carregar amb Iker. “Sempre hem viscut en pisos sense ascensor, abans vivia en el carrer paral·lel, però l’amo necessitava la casa. Fa tres anys que vivim ací, paguem 612 euros pel lloguer”.

Busca impossible

Al cap de pocs mesos de mudar-se a esta primera planta van començar a comprovar que l’esforç en unes escales tan empinades era excessiu i van començar a mirar altres opcions. Iker està escolaritzat en el Centre d’Educació Especial Professor Sebastián Burgos, en el barri de Sant Marcel·lí. Qui aconseguix llogar hui un pis amb ascensor per 600 euros a no més de 50 quilòmetres d’este centre? “Està tot a 900 euros o més, i això és impossible que ho puguem pagar”, diu María del Mar, el nucli familiar de la qual té assignada una renda valenciana d’inclusió.

Així, amb un mercat immobiliari de preus impossibles, descoratjats després de llargues jornades en Idealista que no servixen per a absolutament res, l’alternativa seria convertir el seu propi domicili en una llar accessible, però la família explica que també ací se’ls planteja un problema: “Una oenegé ens va dir que no podem instal·lar una cadira salvaescales elèctrica perquè esta és molt estreta i a més té un pilar al mig. A més, estem de lloguer, ni tan sols sabem si a l’amo li interessaria instal·lar-la”.

Finalment, la mare d’Iker conta que fa anys que demana auxili en forma d’alternativa residencial a les diferents administracions, però l’escassetat de vivenda social la manté en uns llimbs, més encara després de la dana: “Jo vaig perdre el cotxe, però no la casa. Des de Servicis Socials de l’Ajuntament em van telefonar per a preguntar si estàvem afectats per la dana i els vaig dir que no, que el meu problema venia de molt més lluny. No hem tornat a saber res més”.

