Les operacions derivades a centres privats es disparen un 70 % en un any

Les llargues llistes d’espera s’han convertit en un dels principals temors entre els pacients que esperen l’anhelada telefonada per a poder ser intervinguts quirúrgicament en el seu hospital de referència. Segons les últimes dades proporcionades per la Conselleria de Sanitat, amb data de juny de 2024, un malalt del Departament de Salut de la Ribera havia d’esperar una mitjana de 50 dies per a ser operat en l’hospital d’Alzira.

Els temps d’espera encara eren més elevats si es tira la vista uns anys arrere. El gener de 2023, un pacient podia esperar una mitjana de 66 dies per a entrar en quiròfan, tot i que l’espera encara era més llarga en algunes especialitats concretes com la cirurgia general (70 dies) o la ginecologia (82 dies). Dels 4.348 pacients en llista durant el primer mes de 2023, 1.153 havien d’esperar entre 91 i 180 dies per a poder entrar en quiròfan.

Amb la finalitat de reduir estos llargs períodes d’espera, Sanitat va activar en 2020 un pla de xoc pel qual es permetia derivar les intervencions d’estos departaments públics a centres privats de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’agilitzar la seua resolució. En 2023, 2.190 pacients de l’Hospital de la Ribera van ser derivats, segons l’última memòria de gestió publicada recentment per la Conselleria de Sanitat. Esta xifra representa un increment del 70,82 % d’operacions derivades a altres centres respecte al 2022, quan 1.282 malalts van acceptar l’oferiment de Sanitat de poder ser derivats per a reduir les llistes d’espera i ser intervinguts com més prompte millor.

Des del 2020, és a dir, l’any en què Sanitat va activar tots els recursos assistencials disponibles per a normalitzar els nivells d’activitat assistencial prèvia al període de la pandèmia de la covid-19, les operacions quirúrgiques derivades no han deixat de créixer. Eixe mateix any es van derivar 94 intervencions, que van créixer fins més d’un 800 % en tan sols un any amb 880 acceptacions en 2021.

Segons la memòria, en els 22 departaments del territori valencià es van derivar 38.457 intervencions quirúrgiques durant l’any 2023, la qual cosa va suposar un increment del 29,56 % respecte a l’any anterior, quan es van registrar 29.682 acceptacions. El Departament de Salut de la Ribera es troba molt per damunt d’estes xifres, ja que la variació és del 70,82 % respecte al període anterior.

Altres mesures

La derivació de les operacions quirúrgiques no va ser l’única mesura que va establir Sanitat per a reduir els períodes d’espera. En este sentit, i com s’arreplega en el document, algunes de les decisions excepcionals adoptades durant este temps van ser la derivació de pacients a un centre col·laborador per a poder ser intervinguts i, al seu torn, l’habilitació que el personal facultatiu especialista poguera oferir la seua derivació, quan fora convenient, a estos llocs.

Cada departament, d’altra banda, comptava amb oficines de control de demora per a reduir estos temps d’espera, tant d’intervencions com de consultes externes o proves diagnòstiques, i, a més, es va crear un comité assessor per a seguir les actuacions portades a caps i establir criteris específics.

Suscríbete para seguir leyendo