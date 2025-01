Yolanda Díaz utilitza la reducció de jornada per a recuperar el lideratge en Sumar

Yolanda Díaz s’agarra a la reducció jornada laboral per a reflotar el seu lideratge en Sumar. Més de set mesos després de dimitir del màxim càrrec orgànic en el seu partit, la vicepresidenta segona exhibix el seu paper en el Govern per a prendre de nou les regnes de la coalició i reforçar la seua ascendència davant d’altres forces aliades. La dirigent gallega, que després del fiasco de les europees ha sigut fortament qüestionada, ha organitzat una gira que arrancarà el 30 de gener a Astúries i passarà per Madrid, Andalusia, Catalunya, Navarra, Galícia o Comunitat Valenciana per a fer bandera de la seua mesura estrela, la reducció de jornada a 37,5 hores que es preveu aprovar en Consell de Ministres en febrer.

La proposta, que figura en l’acord de govern, ha generat importants xocs amb el PSOE i ha permés marcar perfil a Yolanda Díaz, que fins ara ha tingut serioses dificultats per a diferenciar-se dels socialistes i que troba en la reducció de jornada una oportunitat per a traure cap. La dirigent aspira al fet que esta mesura li permeta aglutinar de nou les diferents sensibilitats de la coalició Sumar, precisament en un moment en què Podemos li disputa no només l’espai electoral sinó els seus propis aliats de cara a una futura aliança electoral, cridant-los a elegir entre pactar amb la vicepresidenta segona o amb Irene Montero, a qui comencen a postular com a candidata en les pròximes generals.

L’escenari a l’esquerra del PSOE seguix fragmentat un any després que Podemos consumara la seua ruptura amb Sumar i passara al grup mixt. Des de llavors, Yolanda Díaz ha encadenat una crisi darrere d’una altra. La crisi oberta per la dimissió d’Iñigo Errejón, acusat d’agressió sexual, va ser el colofó d’una etapa infausta que va començar ja fa un any, amb el fiasco de les eleccions gallegues, que van precedir després les tortuoses negociacions per a la llista de les europees, a on la ministra de Treball va designar una candidata desconeguda. Va ser el preàmbul del decebedor resultat que van obtindre en juny, que la va portar a abandonar la seua faceta orgànica i dimitir com a coordinadora de Sumar.

La seua eixida era també una manera d’intentar preservar el seu capital polític i blindar el seu lideratge, renunciant a les qüestions de partit, que sempre va considerar tedioses i que comporten més desgast personal, per a centrar-se únicament en el seu paper institucional. En este context, Yolanda Díaz vol “capitalitzar” les mesures impulsades des del seu ministeri, apunten des del partit, per a presentar-se com a garant de la política útil que aconseguix transformacions socials. Tot això, en un moment en què el seu paper institucional també ha sigut fortament criticat per Podemos, que, entregat a la guerra contra el Govern i contra Sumar per a guanyar espai a la seua esquerra, s’esforça a menysprear el paper de Díaz en el Consell de Ministres i a reivindicar-se com a únic actor que ha aconseguit arrancar al PSOE reformes socials.

Exhibició institucional i clau parlamentària

Per a exhibir ara la seua influència en el Govern, Díaz planteja una gira a on acudirà “en qualitat de vicepresidenta”, assenyalen en Sumar, a on tracten de donar transcendència a la seua figura i situar-la per damunt de les fronteres partidistes. Entre gener i maig, la vicepresidenta segona serà la protagonista en tots els actes i mobilitzarà tant els seus ministres com càrrecs públics i personalitats dels partits que integren la coalició, en un intent per bastir ponts i retornar-los el protagonisme que han reclamat, especialment IU, arran del fiasco de les eleccions europees.

En esta clau s’entén també la visita a Astúries i Andalusia, dos llocs clau per al partit dirigit per Antonio Maíllo. En el cas asturià, formen part del Govern de coalició i està previst que el conseller de Vivenda, Ovidio Zapico (IU), acompanye Díaz en l’acte. En el segon, perquè el territori andalús és el principal calador de vots per a IU i té un horitzó electoral pròxim, amb eleccions previstes per a estiu de l’any que ve. Unes circumstàncies que, admeten en Sumar, també han pesat.

El cicle d’actes, amb l’eslògan “Treballar menys per a viure millor”, acompanyarà la tramitació parlamentària del projecte de llei sobre reducció de jornada, que dilluns que ve, 27 de gener, anirà a la Comissió Delegada en el Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE), pas previ a la seua inclusió en el Consell de Ministres, que l’aprovarà la primera quinzena de febrer per a enviar-lo al Congrés, a on haurà d’aconseguir una majoria que hui dia no està assegurada.

Este va ser precisament un dels punts de xocs amb el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, que defenia canviar el text, que va ser pactat amb els sindicats però que no té el suport de la patronal, per a intentar garantir els suports necessaris, davant del rebuig de PP, que va vincular la seua postura a la dels empresaris, i la poca disposició de Junts. Esta setmana, des de Sumar asseguren que han aconseguit blindar el text de reducció de jornada, i que el PSOE ha acceptat que s’aprove sense canvis.

En la plataforma de Díaz admeten que la gira també va encaminada a “augmentar la pressió” per a aconseguir el suport parlamentari d’esta mesura. Especial rellevància pot tindre este objectiu a Catalunya, a on preveuen reunir-se amb la patronal d’empresaris catalana, vinculada amb el partit de Carles Puigdemont, ja que els seus set vots en el Congrés són necessaris per a sumar majoria i donar llum verda a la mesura.

