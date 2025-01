La C. Valenciana perdrà 814 milions en ingressos al decaure el decret òmnibus

Les comunitats i ciutats autònomes perdran 9.675,2 milions d’euros en ingressos —814,2 milions en el cas de la Comunitat Valenciana— a conseqüència de la no actualització dels lliuraments a compte del sistema de finançament de l’exercici 2025, ja que esta revisió ha decaigut per no haver-se convalidat el decret òmnibus del Govern.

Fonts del Ministeri d’Hisenda assenyalen que el gros de l’impacte recaurà en les comunitats autònomes, que perdran 9.665,2 milions en ingressos, mentres que les ciutats autònomes perdran en conjunt 10 milions d’euros.

El Congrés dels Diputats va rebutjar, dimecres passat, la convalidació del reial decret llei òmnibus aprovat pel Govern el mes passat de desembre, per la qual cosa decaurà tot el seu contingut, la qual cosa inclou des de l’augment de les pensions fins a les bonificacions al transport.

Este ampli reial decret llei també arreplegava una actualització dels lliuraments a compte del sistema de finançament per a les comunitats autònomes i les entitats locals, ja que, com que no hi ha pressupostos aprovats per a 2025, si no es feia este ajust, les administracions territorials rebrien les mateixes quantitats que en 2023 (que són els comptes en vigor), any en què els corresponien menys recursos perquè la recaptació era inferior.

Al decaure el reial decret llei, ho fa també eixe ajust, la qual cosa suposarà una pèrdua de recursos per a les comunitats autònomes.

Les regions que perdran més ingressos seran Catalunya (1.910,3 milions), Andalusia (1.828,4 milions), Madrid (1.286 milions), Comunitat Valenciana (814,2 milions), Galícia (702,8 milions), Castella i Lleó (600,4 milions) i Castella-la Manxa (458,5 milions).

Després d’estes figuren Canàries (441,3 milions), Aragó (335,7 milions), Extremadura (300,6 milions), Múrcia (287,8 milions), Astúries (252,6 milions), Cantàbria (191,4 milions), Balears (153,5 milions) i La Rioja (101,5 milions).

Pel que respecta a les ciutats autònomes, Ceuta perdrà 5,6 milions, i Melilla, 4,5 milions.

