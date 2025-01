Compromís denuncia per via penal la Conselleria d’Educació per prevaricació i desobediència

El portaveu d’Educació de Compromís en les Corts, Gerard Fullana, ha presentat este dijous una denúncia a la Fiscalia per l’incompliment de la Conselleria d’Educació de la sentència ferma del TSJ sobre els acords d’augment de plantilles de professorat firmats pel Botànic amb els sindicats.

Al respecte, Fullana ha manifestat: “Han passat massa mesos sense que els màxims responsables de la Conselleria hagen mogut ni un dit per a executar la sentència del TSJ, dotar de 1.898 docents les aules valencianes per a este curs. Esta setmana tampoc s’han convocat les places en les adjudicacions i el conseller Rovira s’està comportant com un pròfug de la justícia. Hui continua amb la seua il·legalitat reincident, per tant, és hora d’actuar”.

“I és que el Govern de Mazón es creu per damunt del bé i del mal i no només ataca en l’educació pública, sinó que és capaç de cometre il·legalitats per a retallar professorat”, ha afegit Fullana.

Conseqüències

La denúncia de la coalició valencianista apel·la a indicis que els màxims responsables de la Conselleria estan cometent prevaricació administrativa i desobediència judicial. És per això que demana que s’òbriguen diligències d’investigació al respecte per part del Ministeri Fiscal.

Compromís remarca en la seua denúncia que l’incompliment de la resolució del tribunal durant quatre mesos ha tingut “efectes irreparables en dotzenes de milers d’alumnes”. En el cas del professorat no contractat, la presumpta prevaricació i desobediència dels alts càrrecs de la Conselleria ha generat ja efectes en la seua cotització, pel fet que, com que ha passat el 31 de desembre, no cobraran els mesos de l’estiu per part de l’Administració. “Hi ha un greuge per a la qualitat educativa evident, però els presumptes delictes comesos per la conselleria de José Antonio Rovira poden derivar en condemnes de centenars de milers d’euros per a l’Administració”, ha destacat el diputat valencianista.

Des de la coalició s’explica que “la decisió inicial del conseller es va prendre com a resposta a la vaga educativa. Els delictes denunciats s’agreugen pel fet que hi haja ja conseqüències socials per als afectats i econòmiques per a l’Administració, i podrien ser motiu de penes d’inhabilitació i fins i tot de presó”.

Fullana ha revelat que el TSJ va emetre una interlocutòria en la qual advertix el conseller d’Educació de manera contundent. “No som els únics que hem avisat reiteradament la Conselleria, el mateix TSJ, la setmana passada, va obligar la Conselleria a determinar, amb noms i cognoms, els responsables de l’incompliment de la sentència. És molt greu”.

Des de Compromís relaten que els acords de plantilles firmats pel Botànic fixaven l’augment en 1.898 docents la plantilla de professorat en les aules valencianes per a arrancar este curs 2024-2025. El conseller d’Educació, continuen, els va voler anul·lar, un dia després de la vaga educativa del 23 de maig de l’any passat. En l’octubre de 2024, la sala quarta dels Contenciosos Administratius del TSJ va emetre una sentència ferma en la qual s’oposava a la nul·litat dels acords i obligava la Conselleria d’Educació a augmentar el professorat en les aules valencianes.

