Cues i tensió a Paiporta per unes ajudes de l’Església

Renou a Paiporta per les ajudes que donen les parròquies a les persones afectades per la dana. Diverses veïnes han denunciat la “poca informació i la confusió” que està generant este procés, perquè apunten que no se’ls explica en què consistix i s’estan formant cues i altercats en les portes de les esglésies del municipi. Tant és així que l’Arquebisbat de València ha hagut d’emetre un comunicat en el qual explica el procediment i desmentix algunes notícies falses que s’havien propagat.

María, una veïna de Paiporta, explica que van ser coneixedors de les ajudes per uns coneguts que els van dir que havien d’omplir una sol·licitud que s’arreplegava en un comerç pròxim. No obstant això, quan van acudir a l’església, es van trobar que “només arreplega sol·licituds de 18 a 19 hores”, la qual cosa va formar “llargues cues” i “altercats” a principis de setmana en els quals assegura que “va haver d’intervindre la Policia Local”.

Entrada a una de les parròquies de Paiporta / Fernando Bustamante

Les parròquies van apuntar, segons esta veïna, que “no donarien més ajudes”, la qual cosa ha causat “desconcert en el veïnat” i “disputes en la porta de l’església”. Així mateix, María lamenta que els criteris no són clars i els responsables de la parròquia “no volen parlar i aclarir les coses”.

La Policia Local acudix davant de les llargues cues

Des del consistori confirmen que la Policia Local va acudir al lloc al formar-se una gran aglomeració de gent i que el problema va ser per les ajudes que dona l’església. Per la seua banda, des de l’Arquebisbat expliquen en un comunicat que, des que va començar esta situació d’emergència, “algunes entitats han fet donatius perquè a través de Càritas o per mitjà de les parròquies es puguen distribuir ajudes a persones necessitades”.

Una associació ha fet un donatiu d’1.300.000 € per a distribuir entre 27 parròquies que han sigut triades pels donants. Així, al tractar-se les destinatàries d’unes parròquies en concret, l’Arquebisbat de València no arreplega peticions ni assigna les ajudes; per a això han de dirigir-se i presentar la sol·licitud en cada parròquia.

Cartells en la porta de la parròquia a Paiporta / Fernando Bustamante

A fi de poder distribuir els diners de la manera més justa possible, s’ha atés el nombre d’habitants, el percentatge d’afectació territorial, el percentatge de vivendes afectades en planta baixa, el percentatge de comerços en planta baixa, i, amb esta anàlisi, establir quina quantitat correspon a cada parròquia. Les quantitats que han correspost a cada parròquia, segons estos barems, oscil·len entre els 8.000 i els 90.000 euros.

Les sol·licituds s’han d’omplir en presència dels voluntaris

En un primer moment i després de la confusió de Paiporta, l’Arquebisbat va aclarir que els formularis “són per a omplir en presència dels voluntaris de la parròquia que atenen els sol·licitants i en cap cas són per a repartir, ni fotocopiar, difondre per xarxes socials ni molt menys vendre en qualsevol comerç, com pel que sembla ha succeït i és el que ha creat confusió i informacions falses d’ajuda indiscriminada només per sol·licitud”. Amb tot, ahir a la vesprada es va penjar el cartell de “No s’arrepleguen sol·licituds d’ajudes”, perquè, tal com van assenyalar algunes veïnes, els diners s’havien repartit per complet.

