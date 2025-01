Els dos reptes de Corberán contra el Barça

Corberán té treball per davant, però el camí recorregut fins ara és bo. El triomf contra la Reial Societat no va ser un fet aïllat, sinó la conseqüència d’una dinàmica en la qual el València ja mostrava una millora clara. Així va ser contra el Reial Madrid, en una primera part en la qual els futbolistes van entendre a la perfecció el que els demanava l’entrenador. D’altra banda, en el Sánchez Pizjuán, només un error de Mamardashvili —el que normalment salva l’equip— va condemnar l’equip a un empat en lloc d’un triomf. Això sí, Mestalla va demostrar que la salvació també passa per l’afició i uns dies més tard va preparar un ambient fantàstic per a aconseguir els tres punts. Amb la primera victòria en la butxaca, el tècnic té ara dos comptes pendents. I eixos poden arribar contra el Barcelona a Montjuïc.

El València CF té un problema evident en l’últim any fora de casa. Si els resultats són pobres a Mestalla, quan l’equip agafa l’autobús o l’avió les coses encara són pitjors. És un drama darrere d’un altre. Un exercici de xocar amb la paret mentres els rivals, siga el que siga el nivell o la posició en la taula, celebren amb els braços oberts la visita del València CF, equip contra el qual tots els equips de la lliga des d’abril han aconseguit com a mínim un punt. Enguany hi ha exemples de partits contra rivals “assequibles” o de la lliga del València que han acabat sense victòria. El millor exemple és el Leganés, Getafe, Valladolid o Espanyol. En cap d’eixos partits l’equip de Baraja va guanyar, i això és una inèrcia que arrossega des del curs passat.

L’última victòria del València CF fora de casa va arribar contra Osasuna. Amb aquell penal de Budimir que va fallar en l’últim sospir i que deixava algun fil d’esperança per a alguns seguidors amb vista a eixa sèptima plaça, encara que la lògica diguera una altra cosa. Des d’aquell dia en què el València va abandonar El Sadar amb un triomf davall del braç, l’equip no sap el que és guanyar lluny de Mestalla. I ha tingut molts intents: tres la temporada passada i deu en esta ocasió. Per tot això, Corberán vol, i, a més, sap que és possible, que el grup siga igual de sòlid com a visitant. La primera prova serà a Montjuïc, a on curiosament altres rivals de la part baixa han guanyat: Las Palmas o Leganés en són dos exemples.

D’altra banda, l’altre dels objectius que vol conquistar el València de Corberán és el de les dos victòries consecutives. Fa molt de temps que el València no ho aconseguix, tant que si un aficionat del València CF tira la vista arrere fa més d’un any d’eixa dada. Curiosament en va guanyar quatre de manera seguida, una cosa espectacular, i eixa seqüència de partits va acabar el 20 de gener després de véncer a l’Athletic a casa per 1-0. Abans s’havia aconseguit la victòria contra Cadis, Vila-real i Rayo de manera consecutiva, cosa que va permetre que Baraja respirara tranquil després d’un inici irregular de temporada. El València enguany, però, només ha tingut dos oportunitats anteriorment de guanyar dos partits, després dels partits contra Girona i Betis.

La primera d’eixes ocasions va ser contra Osasuna en un partit marcat pel nul interés del València a anar pel partit. Després de guanyar al Betis també es va buscar el triomf contra el Mallorca a domicili, i, encara que el València es va avançar en el marcador, el club de Mestalla va perdre després d’un gol final d’Abdón que va fer justícia, sobretot perquè la intencionalitat del València està a anys llum del que hauria d’haver mostrat sobre la gespa.

