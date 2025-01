L’Eliana organitza una xarrada informativa sobre la nova Llei de llibertat educativa

Este dissabte 25, a les 10:30 hores, el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de l’Eliana (CMFPA) acollirà una xarrada informativa destinada a totes les famílies del municipi. L’objectiu és proporcionar informació detallada sobre la recentment aprovada Llei 1/2024, de llibertat educativa, que permet a les famílies triar la llengua base en la qual els seus fills i filles rebran la seua formació acadèmica.

La ponència estarà a càrrec d’Eva Ferrando, mare i membre de Famílies pel Valencià, que analitzarà els aspectes clau de la llei i respondrà a preguntes com ara: continuarà la xarxa de llibre? Es respectarà la meua elecció? Com afectarà això el futur laboral dels meus fills i filles?

L’associació Famílies pel Valencià, que col·labora activament en este esdeveniment, aposta per preservar i fomentar l’ús del valencià com a llengua vehicular en l’educació. Des de la seua perspectiva, la llei planteja reptes i oportunitats, i consideren fonamental que les famílies estiguen ben informades abans de prendre decisions que impactaran no només en l’àmbit acadèmic, sinó també en la identitat cultural dels seus fills i filles.

La xarrada, organitzada per les AMPA de Montealegre, l’Olivera, El Garbí i de l’IES, en col·laboració amb l’Ajuntament, oferirà un servici gratuït de cura de menors per a facilitar l’assistència de les famílies.

L’alcalde, Salva Torrent, ha explicat que la trobada busca generar un espai de diàleg i reflexió en el qual les famílies elianeres puguen expressar les seues inquietuds i aclarir dubtes. “Esta xarrada és una oportunitat per a garantir que les decisions que es prenguen siguen plenament conscients i basades en informació precisa”, ha manifestat.

