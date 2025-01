Montero: “Buscarem totes les fórmules per a tirar avant la pujada de les pensions”

La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat, este dijous, que el Govern d’Espanya treballa amb l’objectiu de tirar avant les mesures previstes en el reial decret llei òmnibus que generen “més consens”, com la revaloració de les pensions al 2,8 %, la pròrroga de les ajudes al transport o nous paquets d’ajuda per als afectats per la dana de València, encara que no ha volgut posar data a quan es presentaran en el Congrés dels Diputats. L’executiu no va poder tirar avant estes iniciatives a causa del vot en contra dels diputats del PP, Vox i Junts. “El Govern, una vegada que ha ocorregut esta situació, tornarà a estudiar quines són les matèries que susciten més consens i quines no”, ha explicat.

“Este Govern continuarà governant i buscarà totes les fórmules que permeten el diàleg, l’acord i el consens perquè estes iniciatives s’aproven. Nosaltres no tenim cap problema a portar avant totes les iniciatives que siguen necessàries perquè les coses isquen, ho hem demostrat durant tot este temps i ho continuarem demostrant”, ha defés Montero en la seua visita a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) a Madrid.

Estes iniciatives formaven part d’un reial decret en el qual també s’incloïa la cessió d’un palauet a París, seu actual de l’Institut Cervantes, al PNB, i que el PP va justificar per a rebutjar el decret òmnibus. Per la seua banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha anunciat, este dijous, que presentaran en el Congrés una proposta de revaloració de les pensions i de manteniment de les rebaixes del transport públic si el PSOE no ho fa “en les pròximes hores”. Montero ha indicat que l’executiu continuarà dialogant, tant amb Junts, com amb la resta de formacions polítiques, amb l’afany de trobar punts de trobada.

El Govern no té intenció, però, de convocar esta mateixa setmana un Consell de Ministres extraordinari per a aprovar un nou decret que permeta que algunes mesures rebutjades seguisquen en vigor, segons avancen fonts de l’executiu a EFE. “Un projecte de llei, per molt que es vulga tramitar amb urgència, necessita el seu temps. Mentrestant, els ciutadans són víctimes, són ostatges d’una oposició a qui no li interessa gens la majoria social d’este país”, ha subratllat Montero.

“En democràcia cal demanar-li comptes a cada u del paper que juga i del vot que emet, perquè, si no, es pervertixen les regles de joc. Si algun ha decidit votar en contra de la pujada de les pensions, ho ha d’explicar i ha de dir per què preferixen infligir una derrota parlamentària al Govern que no va enlloc”, ha valorat la vicepresidenta primera.

Suscríbete para seguir leyendo