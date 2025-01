El ninot que homenatja els voluntaris i la passarel·la de la Solidaritat

La comissió de Duc de Gaeta-Pobla de Farnals ha presentat la seua proposta per al ninot indultat infantil amb una composició que, com era lògic imaginar, serà l’argument estrela en els monuments d’enguany. I que tractarà també que es quede com a testimoni de la història en el Museu Faller. S’intuïx que la dana i, dins d’esta, els voluntaris, seran protagonistes amb figures que busquen tocar la fibra sensible.

Les dos coses es donen en este projecte de Mario Pérez per a la seua falla de Secció Especial Infantil. És la passarel·la de la Solidaritat, en la qual quedarà reflectit el flux de persones que van acudir durant els dies més crítics a ajudar els pobles afectats.

Així, el ninot-escena representa les dos riuades humanes: un grup de voluntaris que es dirigix a les poblacions i un altre que torna, tacat de fang.

Expressió ombrívola

És una figura sensible, però no és una figura feliç. L’expressió dels ninots és ombrívola. Uns, perquè intuïxen el que trobaran; uns altres, perquè tornen cansats i després d’haver sigut testimonis de la devastació. En una de les muralletes de la passarel·la pot veure’s una de les pancartes posades en esta (“Valencians en peu alcem-se”, parafrasejant l’himne de la Comunitat Valenciana).

Els voluntaris, al tornar / José Espolín

El grup ha sigut presentat en la passarel·la real / José Espolín

“Enllaç entre el bé i el mal”

La comissió ha presentat l’obra amb una fotografia en el mateix pont. “L’artesanal i entranyable treball de Mario Pérez és el reflex fidel del caràcter del poble valencià, que, fent gala de la seua humanitat i predisposició a ajudar el proïsme, no va dubtar a “tirar-se al fang” quan eixa inesperada i tràgica dana va arrasar les poblacions de l’Horta Sud, les seues vivendes, els comerços, els vehicles, les instal·lacions i, el que és pitjor, la vida de més de 200 persones que no van ser capaces de sobreviure a la catàstrofe. El poble va voler salvar el poble i eixe pont d’enllaç entre el bé i el mal, entre la normalitat i la desesperant bogeria, s’ha convertit ja en un trist i, al seu torn, elogiable referent per a la història de la nostra comunitat, que, estem segurs, mai serà capaç d’oblidar estos fets” explica la comissió, que conclou que la figura és “en el més sentit homenatge als qui van mostrar, moltes vegades malgrat les circumstàncies personals de cada un/a, una solidaritat difícilment igualable. Una solidaritat sincera, real, amorosa i sense misteris”.

La proposta ha sigut dissenyada per Paco Camallonga i materialitzada per Mario Pérez, que presenta enguany Els misteris del duc, treball amb el qual perseguix el primer premi de la màxima categoria.

Suscríbete para seguir leyendo