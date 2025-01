El PSPV veu insuficient la inversió de Catalá en la reconstrucció: “És només el 2 % del pressupost”

El portaveu del Grup Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha afirmat que la modificació de crèdit de 25 milions aprovada este dijous per la Junta de Govern “no suposa ni el 2 % del pressupost, no preveu ajudes per a les persones afectades i conté obres que han passat al Govern d’Espanya perquè les pague”.

“Es tracta de 25 milions d’euros que ni tan sols vol aportar-los des de l’Ajuntament de València i que coincidixen exactament amb els diners que li han demanat al Govern d’Espanya per a poder pagar eixes inversions o eixes reparacions”, ha denunciat, a més d’insistir en el fet que Catalá “després de criticar el Govern, està disposada a posar zero euros en ajudes o inversions municipals”. A més, ha precisat que “més de la mitat d’eixos 25 milions d’euros són obres que ja estan contractades o en marxa i no aporten cap novetat”.

Sanjuán ha exposat que “si pensem en esta quantitat en funció del pressupost de l’Ajuntament de València, veiem que només representa el 2 %, el que vol dir que, a Catalá, la tragèdia més important que ha ocorregut en la ciutat li importa el 2 % del pressupost”. “Si a tot això li afegim que en eixos 25 milions d’euros hi ha zero euros en ajudes directes a afectats per la dana, perquè tenim un Ajuntament que només s’està dedicant a intentar semblar que fa alguna cosa, però que no està fent absolutament res, i, com va dir ahir Mazón: ‘una mentida, per moltes vegades i molt bé que es conte, no deixa de ser una mentida’”, ha advertit.

En esta línia, ha afirmat que María José Catalá està fent “una gestió de mentida amb la dana, tractant de culpar el Govern d’Espanya de les coses que ni ella, ni Carlos Mazón estan fent, perquè el que preocupa i ocupa l’alcaldessa de València és poder substituir el president de la Generalitat”.

Borja Sanjuán ha explicat que la seua formació ha presentat una moció a la Comissió d’Hisenda amb un pla d’ajudes de 84 milions d’euros que seria una quantitat almenys inicial de compromís d’este Ajuntament perquè les persones afectades a la Torre, Castellar i Forn d’Alcedo “tingueren d’una vegada per sempre l’ajuda del seu Ajuntament”.

En esta línia, el portaveu socialista ha considerat que “no és lògic que hui dia María José Catalá ni tan sols sàpia quantes persones afectades hi ha en la ciutat, però és menys lògic que demostre que no té cap voluntat d’ajudar-los”. Així, ha insistit que este Ajuntament “arriba tard i malament, i el que ha de fer Catalá és posar-se a treballar i deixar de conspirar”.

