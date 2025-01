El Roig Arena buscarà atraure esdeveniments corporatius de més capacitat per a València

Un recinte multiús amb el qual impulsar des del pròxim mes de setembre no només la música i l’esport, sinó també l’àmbit corporatiu amb l’organització d’“entre 40 i 50 esdeveniments d’aforament mitjà-alt”. Eixe ha sigut un dels focus principals que ha destacat el director general del Roig Arena, Víctor Sendra, que ha emfatitzat, durant la presentació del recinte en Fitur 2025, com este recinte representa “un projecte de ciutat amb el qual desenrotllar el que està al voltant”.

Sendra —en un discurs en el qual ha assenyalat que el recinte deixarà 10 milions d’euros de dinamització econòmica, un nou parc públic de 20.000 m² o la creació de més de 500 llocs de treball i un desenrotllament urbà— ha emfatitzat que era “una inversió que considerem que la ciutat necessitava”. En eixe sentit, s’ha dut a terme una inversió de 300 milions d’euros per a crear un espai que, a més de servicis complementaris, tindrà una capacitat esportiva de 15.600 persones, de fins a 20.000 per a concerts, i que, en l’àmbit corporatiu, podrà arribar fins a les 2.500 persones.

Obert a tothom

Sobre este últim enfocament, Sendra ha remarcat que ve a “complementar” l’oferta que ja té la ciutat, però no a “fagocitar” altres instal·lacions. Al respecte, ha assenyalat davant dels mitjans que “qualsevol empresa està convidada, ens obrim a tothom”. I, al tractar-se d’un recinte corporatiu de diverses capacitats, ha destacat la importància d’“atraure diferents tipus de públic” i de complementar el Palau de Congressos per a “tindre accés a esdeveniments que no s’han pogut fer allí”.

Víctor Sendra, director general del Roig Arena, en Fitur / Pilar López

De la mateixa manera, ha destacat l’aposta tecnològica —amb més de 1.000 metres quadrats de pantalles interiors, entre altres elements— o la gastronòmica, amb restaurants d’alta cuina o una zona de mercat gastronòmic.

El llegat de Juan Roig

A més, Sendra ha destacat “el llegat” per a la ciutat i la Comunitat, però també familiarment, que esta estructura vol sumar al d’altres àmbits com l’empresa (Mercadona), l’esport (València Basket Club o Fundació Trinidad Alfonso), la formació (Marina d’Empreses), la cultura (Fundació Hortensia Herrero) o el disseny i l’arquitectura (TAU).

