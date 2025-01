Cullera exhibix les seues festes majors en Fitur després de la declaració de BIC

La declaració de bé d’interés cultural de caràcter immaterial (BIC) de la Festa de la Mare de Déu del Castell de Cullera ha suposat un abans i un després per a estes festes. El consistori va voler fer valdre este reconeixement este dijous en FITUR.

Les Festes Majors de Cullera són, en paraules de l’alcalde, Jordi Mayor, “una oportunitat única per a conéixer-nos i promoure els valors de la nostra ciutat i la nostra personalitat a través de la identitat, l’autenticitat i de gaudir-nos plenament també a través de l’oci”. “Ser BIC també ha permés alimentar el nostre sentiment de pertinença, de comunitat i d’autoestima cap al que som”, va afegir durant la seua intervenció.

Les Festes Majors de Cullera del 2025 començaran el 26 d’abril i s’estendran fins al 4 de maig amb més d’un centenar d’actes.

Cullera també va tindre l’oportunitat de promocionar la seua gastronomia en la taula redona organitzada pel Ministeri de Turisme, que li ha brindat l’oportunitat de ser un dels ponents en el seu espai principal com a mostra de solidaritat i suport per ser l’única ciutat turística afectada per la dana.

El consistori havia presentat el seu nou espot unes hores abans, en el qual feia una crida als turistes perquè es queden en el municipi tot l’any.

Suscríbete para seguir leyendo