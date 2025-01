Dudamel dirigirà bandes de València afectades per la dana en un altre concert extraordinari

Si fa uns dies Gustavo Dudamel anunciava un concert benèfic a València per al dia 3 en el Palau de la Música —per al qual no queda ni una sola entrada—, ara, el director exhibix el seu compromís amb els afectats per la dana amb l’organització d’un concert extraordinari per al dia 2, el dia abans, en el qual dirigirà les tres bandes de la ciutat que s’han vist danyades per la tragèdia, així com una selecció de músics de l’Horta Sud, una de les comarques més afectades.

El trompetista Pacho Flores va visitar ahir l’alcaldessa, M. José Catalá / Levante-EMV

En el concert, organitzat per l’Ajuntament de València, també intervindrà un dels solistes de trompeta de més prestigi mundial, Pacho Flores. El concert se celebrarà el diumenge dia 2 de febrer a les 12.30 hores en el pavelló d’Oliveral, situat al costat del col·legi d’Educació Especial i l’església de Sant Martí de Porres. La banda base la formaran les bandes al complet de les pedanies de València, dos de Castellar i una de la Torre. Però a estes s’afegiran 50 músics més de la resta de bandes de l’Horta Sud, afectades per la dana. En total, el concert l’oferirà una banda de 150 músics.

Pacho Flores / Levante-EMV

El programa d’este concert programa de concert: Amparito Roca, El fallero, Lo cant del valencià, Lullaby (solo de trompeta Pacho Flores), València de Padilla i l’Himne de Serrano. Dirigirà el mestre titular de la banda municipal, Cristóbal Soler, encara que no es descarta que el mestre Dudamel puga dirigir alguna de les peces del concert.

Concert únic

Serà un concert únic al qual s’uniran als músics de totes les zones afectades per la dana per primera vegada com a prèvia al concert benèfic que se celebrarà el dia 3 de febrer en el Palau de la Música amb el director d’orquestra Gustavo Dudamel dirigint les orquestres de València i de la Comunitat Valenciana.

Eixe mateix dia, el director d’orquestra Gustavo Dudamel visitarà les zones afectades per la riuada i sobretot coneixerà la situació de les agrupacions musicals afectades.

