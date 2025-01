La Fundació Trinidad Alfonso i el Vila-real recuperen cinc camps de futbol

Cinc camps de futbol valencians devastats per la dana es restauraran durant el primer trimestre de 2025 gràcies al programa “Alcem-se Esport”, el pla d’ajudes per a clubs i centres educatius afectats impulsat pel mecenatge esportiu de Juan Roig —que integren la Fundació Trinidad Alfonso i València Basket— i al qual es va sumar el Vila-real CF per tal d’accelerar la reconstrucció de camps de futbol. Després de la primera fase d’actuació del pla, les instal·lacions esportives de la Torre, Beniparrell, Catarroja, Aldaia i Algemesí tornaran a estar practicables íntegrament el mes de març, després que els ajuntaments d’estes localitats hagen executat treballs previs de neteja i retirada dels vehicles que es trobaven aglomerats en tals parcel·les.

Gràcies a l’aportació del Vila-real CF, la infraestructura de la Torre va ser la primera a veure iniciats els treballs de rehabilitació d’este pla, perquè va ser el mes de desembre passat quan es va firmar amb l’Ajuntament de València el conveni per a habilitar una nova ubicació en una zona no inundable, en els voltants del carrer Ignacio Hernández Hervás, que està prevista per a ser reactivada a inicis del mes de febrer. A més, este dimarts es van iniciar les tasques de neteja especialitzada en el camp de Beniparrell amb l’objectiu de deixar la seu en condicions definitives de ser usada i evitar, d’esta manera, riscos de lesions.

D’altra banda, la setmana que ve s’iniciaran les obres en el camp de futbol municipal de Catarroja i en el poliesportiu Joan Girbés d’Algemesí. En els dos casos es reinstal·larà tant la gespa com els elements d’equipament esportiu, i es reposarà el sistema de reg. La primera fase del pla conclourà amb les actuacions en el camp Las Encrucijadas d’Aldaia, que també començaran la setmana que ve. La previsió és que les tres instal·lacions estiguen disponibles el mes de març.

En total, són cinc els camps que seran rehabilitats en primera instància per mitjà de la donació del Vila-real CF. Este projecte va nàixer amb la donació de Juan Roig de quatre milions i, gràcies a això, més de 24.000 xiquets i xiquetes de més de 205 centres educatius i clubs valencians de 32 disciplines diferents han pogut reprendre la seua activitat.

