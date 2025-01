“L’albufera necessita aigua extra per a diluir els contaminants de la dana”

La primera reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera després de les devastadores inundacions de la dana del passat 29 d’octubre va servir ahir perquè Govern, Generalitat i Ajuntament donaren compte de les actuacions d’emergència que han posat en marxa durant estos quasi tres mesos per a revertir els danys causats per la barrancada en este enclavament protegit. A més, els col·lectius ambientalistes van reclamar la necessitat d’una aportació extra d’aigua al parc natural per a diluir els contaminants que ha arrossegat la dana.

Un moment de la reunió ahir de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, la primera després de la dana / Levante-EMV

La junta va estar presidida pel conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, que va destacar que 2025 “serà l’any de la recuperació de l’albufera”. Mus va assegurar que, després de les inundacions, “s’han invertit més de 20 milions d’euros en el parc i es preparen més actuacions en col·laboració amb altres administracions”.

En el conclave també van participar representants de la Conselleria d’Agricultura, mentres que per l’Administració central van comparéixer la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i la Delegació de Costes. Per l’Ajuntament va intervindre el regidor de Devesa-Albufera, José Gosálbez.

Demanda de coordinació

Tant els agricultors com les organitzacions ambientalistes van insistir que les tres administracions coordinen les seues actuacions i van demanar ser part de les solucions per a la millora ambiental del parc, reclamant que se’ls consulte així com participar en la presa de decisions.

La representant d’Acció Ecologista Agró en la junta, Eva Tudela, va explicar que des dels col·lectius ambientalistes es va sol·licitar a la CHX una aportació extraordinària d’aigua per a reduir els nivells de contaminació de l’aiguamoll. “Després d’un mes i mig arribant aigües residuals al quedar inutilitzades les depuradores, l’albufera necessita una aportació extraordinària d’aigua per a diluir els contaminants”, va subratllar Tudela.

Els representants de la Séquia Reial del Xúquer i de la Generalitat van informar que ja han solucionat les destrosses de la dana en esta infraestructura que impedien l’arribada d’aigua al parc, en referència al trencament del sifó pel qual esta canalització travessa el riu Magre. Per tant, ja es podrien introduir els cabals resultants de l’estalvi per la modernització del regadiu. No obstant això, segons Tudela, “els representants de la CHX han respost que no preveuen aportacions d’aigua fora del cabal ordinari assignat en el pla de conca”.

Germán Caballero

Anàlisi de la qualitat de l’aigua

Mus va insistir en el fet que, des del primer moment, la qualitat de l’aigua del llac ha sigut una de les principals preocupacions. Per a abordar esta situació, ha explicat, des de principis de novembre es va establir un seguiment, juntament amb l’Ajuntament de València, amb el monitoratge de la qualitat de l’aigua i els sediments. A més, va assegurar que es continuarà amb l’anàlisi de la qualitat de l’aigua del llac i de la marjal circumdant “durant el temps que siga necessari”.

Així mateix, va remarcar que el litoral del parc natural també ha patit els efectes de les inundacions i, per això, “s’han iniciat treballs per a la retirada de les restes depositades en esta àrea, amb el suport de diferents organitzacions de voluntaris que busquen restaurar l’ecosistema i els hàbitats d’espècies protegides”.

Daniel Tortajada

Pla de xoc en tres fases

El conseller va detallar que del pla de xoc de tres fases implementat per la Generalitat per a minimitzar l’impacte de les inundacions en l’albufera ja s’han previst les dos primeres. Estes s’han centrat en la col·locació de barreres, la desobstrucció de comportes, la neteja de séquies i l’avaluació dels materials extrets dels camps d’arròs, així com de les restes acumulades en les zones dunars del litoral.

Tasques de neteja de les restes de la dana en la platja del Saler, en el front litoral del Parc Natural de l’Albufera / J. M. López

En la tercera fase que s’executarà en 2025 s’estan desenrotllant mesures a mitjà i llarg termini, que inclouen la redacció de projectes per a l’adequació de reserves afectades, la retirada de residus en la zona de trencament pròxim al barranc de Catarroja i un seguiment continu de la qualitat de l’aigua. Entre les mesures complementàries, va destacar la creació d’un “bessó digital” en l’albufera, “una tecnologia que permetrà reflectir en temps real i amb total garantia l’estat del llac”. Es tracta d’una xarxa de sensors les dades dels quals permetran simular en l’ordinador la situació real del llac, facilitant així la planificació de les accions futures per a la seua restauració, l’eliminació eficient de residus i la promoció de la seua recuperació.

El conseller Martínez Mus, ahir, durant la reunió, al costat del president de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, Carles Sanchis-Ibor / Levante-EMV

El titular de Medi Ambient va finalitzar la seua intervenció agraint l’esforç del personal de la Conselleria, els voluntaris i els equips contractats per al manteniment i la conservació dels parcs naturals, “que han treballat incansablement en les labors de neteja i eliminació de residus”, així com la col·laboració d’organitzacions no governamentals.

Finalment, va reiterar el compromís de la Generalitat “amb la preservació de l’albufera i la qualitat de les seues aigües, conscients de la importància d’este ecosistema per a la biodiversitat i la salut ambiental de la regió”, així com el suport a la candidatura per a ser reserva de la biosfera.

