Les treballadores de l’ajuda a domicili de València exigixen millores laborals

Les treballadores del servici d’ajuda a domicili de València protestaran hui, a les 17 hores, enfront de l’ajuntament per a exigir millors condicions salarials. En concret, les més de 300 empleades municipals insten el consistori a adjudicar el nou contracte perquè se’ls puga aplicar el conveni col·lectiu, que suposarà un augment de 200 euros mensuals.

L’atenció en domicilis fa mesos que funciona amb el contracte caducat i el procés d’adjudicació del nou s’ha enquistat. Són quatre lots gestionats per la Terreta —abans un d’estos també per Atende— que l’Ajuntament busca unificar en un, per al qual va traure una licitació de quasi 50 milions d’euros. No obstant això, la patronal del sector va impugnar els plecs per discrepàncies amb els preus previstos i el consistori va haver de modificar les condicions de contractació, cosa que va retardar l’adjudicació. En tot este temps, les treballadores d’atenció domiciliària i dependència —el quart plec és d’elles— s’han afartat.

Estan preocupades, perquè, encara que la regidoria de Marta Torrado ha tornat a licitar este important servici per al benestar de la ciutat, creuen que una altra al·legació podria continuar retardant el procés, cosa que mantindria desactualitzada la seua taula salarial amb els 200 euros mensuals negociats mesos arrere. És més, el conveni col·lectiu de gestions integrals —al qual també s’acullen residències o centres de dia— caduca en 2025, amb la qual cosa les treballadores observen amb preocupació l’avanç dels dies sense que se’ls acabe d’aplicar la millora laboral a la qual tenen dret.

