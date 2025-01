Un milió de jubilats valencians es quedarien sense el seu augment de pensió

La paralització del reial decret llei òmnibus en el Congrés, que, entre altres mesures, incloïa la revaloració de les pensions contributives, deixa en l’aire la millora d’estes prestacions a 1.056.079 valencians de les classes passives i la quantia mitjana de les quals és de 1.156 euros mensuals, segons constata l’última estadística del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La citada norma, després de la severa derrota parlamentària que va patir el PSOE pel no de Junts, PP i Vox, incloïa la pujada del 2,8 % per al poc més de milió de valencians que cobren pensió contributiva (incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, orfandat i a favor de familiars).

La revaloració prevista de les pensions, d’acord amb la taxa d’inflació dels últims dotze mesos previs (de desembre de 2023 a novembre de 2024), comporta una pujada mitjana d’uns 32,6 euros mensuals, una quantitat, per cert, molt per davall de la mitjana d’Espanya (uns 40 euros). En el cas de la Comunitat Valenciana, les persones fora del mercat laboral reben unes quanties de quasi cent euros per davall de la mitjana d’Espanya (1.126 euros/mes), amb la qual cosa la pèrdua de poder adquisitiu, si finalment es congelen estes prestacions, accentuarà les dificultats d’alguns pensionistes valencians per a arribar a final de mes.

Desequilibri territorial

Els pensionistes valencians es troben lluny de les remuneracions obtingudes a Astúries (1.470 euros/mes), Madrid (1.466 euros), Navarra (1.469 euros) o País Basc (1.559 euros).

El cost de mantindre el poder adquisitiu de poc més de 10 milions de pensionistes a Espanya, segons l’estudi Estimació del gasto de la revaloració de les pensions per a 2024, elaborat pel Grup d’Investigació en Pensions i Protecció Social, si afegim les pensions de classes passives, amb 776 milions, i les no contributives, amb 248 milions, es va elevar fins a 7.647 milions d’euros en 2024.

Una dona camina per un carrer de Madrid, en una imatge d’arxiu / Jesús Hellín - Europa Press

Autònoms

També uns 200.000 pensionistes autònoms de la Comunitat Valenciana (1,9 milions a Espanya) veuran com les seues prestacions es queden congelades, ha lamentat l’associació UPTA. “La pujada de pensions continguda en el mencionat decret era una mesura crucial per a millorar la protecció social dels autònoms, un dels col·lectius més vulnerables en el sistema de pensions”, asseguren des d’UPTA. Actualment, l’import mitjà de pensió en el règim especial de treballadors autònoms és de 861,59 euros.

Junts defén que l’increment de les pensions es faça en funció de la pujada del cost de la vida en els diferents territoris. El Govern no té intenció d’aprovar de manera immediata un nou decret que pal·lie els efectes. En les Corts, PSPV i Compromís han retret a PP i Vox que hagen permés que decaiga en el Congrés el decret òmnibus en el qual estaven incloses les millores de les pensions contributives, una maniobra amb la qual, al seu juí, intenten “desgastar el Govern”.

El president de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha demanat que “s’acaben” els decrets òmnibus i que es parlen i negocien els temes un a un. La revaloració de les pensions contributives d’acord amb l’índex de preus al consum (IPC) ve obligada per la Llei general de la Seguretat Social.

