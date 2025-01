Sánchez demana als turistes espanyols que viatgen a València com a “mostra de solidaritat col·lectiva” després de la dana

El Govern vol convertir el turisme en una de les grans palanques de recuperació de la Comunitat Valenciana després dels estralls provocats per la dana. El president del Govern, Pedro Sánchez, ha aprofitat la seua tradicional visita a la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que se celebra esta setmana a Madrid, per a llançar una petició pública a tots els espanyols perquè trien la Comunitat Valenciana com a destinació dels seus viatges per a afermar la reactivació.

“València està preparada per a tornar a rebre turistes”, ha subratllat Sánchez, que s’ha llançat a “demanar públicament als espanyols que trien Espanya i, si poden, que trien sobretot València. Enguany més que mai”, amb l’objectiu que el turisme es convertisca en “la major mostra de solidaritat col·lectiva”.

L’executiu ha volgut confirmar este suport a la recuperació de València amb l’anunci del llançament d’una campanya de promoció internacional de la regió per part de Turespaña, amb 130 activitats de màrqueting en les oficines de promoció d’Espanya per tot el món. I el president també ha anunciat que el gran acte pel quaranta aniversari de Turespaña se celebrarà el pròxim mes de juny a València.

Suscríbete para seguir leyendo