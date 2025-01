La Diputació “perd” 2,4 milions pel rebuig al decret òmnibus del Govern

L’última brega nacional ha agafat a contrapeu les administracions valencianes afectades per la dana. Com ja és sabut, la setmana passada, el Congrés, amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, va tombar un decret òmnibus del Govern (aprovat en Consell de Ministres el 23 de desembre), que, entre altres mesures, incorporava l’ampliació de terminis de tres mesos perquè els ajuntaments afectats per la dana pogueren demanar fons de l’Estat; unes ajudes específiques per a amos de parcel·les agràries destruïdes per les pluges, o la possibilitat que la Generalitat poguera endeutar-se a llarg termini per a dur a terme els gastos de reconstrucció, un assumpte clau per a la capacitat de maniobra del Consell ateses les limitacions pressupostàries per l’infrafinançament crònic i l’alta factura pendent.

Els alcaldes afectats per la dana de diferents partits no van tardar a fer públic el seu cabreig. Els socialistes culpen el PP per votar en contra d’un decret amb beneficis directes per a les comarques valencianes. Els populars, enfront d’això, retrauen que no degueren vincular-se en una mateixa votació temàtiques tan dispars (algunes incòmodes per a ells). Dit d’una altra manera, que, en lloc d’un decret òmnibus, les diferents iniciatives degueren presentar-se per separat. Ahir, de fet, la direcció nacional del PP citava de nou l’executiu a presentar-les de manera independent, i comprometien el seu suport.

Mentrestant, molts gastos s’han quedat en l’aire. La Diputació de València, com a entitat local, comptava amb eixa ampliació del termini fins al 6 de febrer per a incloure gastos nous en la petició de subvenció. En concret, són quasi 2,37 milions d’euros els que l’equip de Vicent Mompó tenia pendents de presentar i que ara es donen per perduts. Especialment, de l’Àrea de Carreteres, quasi la mitat d’esta quantitat (més d’un milió d’euros); però també gastos en informàtica (921.000 euros) o del Consorci de Bombers (315.111 euros). La no convalidació del reial decret ha fet que eixa ampliació de termini fins al 6 de febrer quede anul·lada i el termini per a demanar la subvenció; per tant, ja està tancat.

Nova oportunitat

De moment, els partits i les administracions estan a l’espera dels moviments del Govern. I, ara com ara, manté la seua intenció que la cambra li convalide este decret que defén com un escut social, tal com està. Compromís ha exigit al Govern actuar de manera immediata i presentar un decret llei exclusiu que preveja les ajudes necessàries per als afectats per la dana.

