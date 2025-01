Els danys en els municipis més afectats quadrupliquen el seu pressupost

Carreteres, xarxes de proveïment i depuració d’aigua, escoles infantils, mercats, centres de dia, residències, cases de la cultura, biblioteques, piscines, camps de futbol, parcs, jardins, comissaries, cementeris o fins i tot els mateixos ajuntaments… El catàleg dels equipaments municipals danyats totalment o parcialment per la dana del 29 d’octubre sembla inacabable. Una llista quasi infinita que desborda la capacitat d’actuació local.

Passats quasi tres mesos de la catàstrofe i després de diverses setmanes de peritatge sobre el terreny, el Govern va anunciar este dijous que assumirà íntegrament esta enorme factura, que Pedro Sánchez va xifrar en uns 2.200 milions d’euros i que supera amb escreix el múscul financer de les corporacions locals, les quals temien també quedar soterrades sota la paperassa que comporta la contractació d’estes obres.

Segons dades d’eixa valoració econòmica que l’executiu central ha dut a terme a través de l’empresa pública Tragsa i a les quals ha tingut accés Levante-EMV, el gros del gasto es concentra en les obres de reconstrucció de les infraestructures de proveïment, sanejament i depuració d’aigua, que fregarà els 600 milions d’euros, i en carreteres, que requeriran uns altres quasi 500 milions d’euros.

La factura de l’impacte econòmic de la dana sobrepassa àmpliament la capacitat financera —i de gestió— dels ajuntaments. L’exemple més clar és Paiporta, a on el cost de reparar les destrosses en béns locals multiplica per deu el seu pressupost anual: 225 milions en danys enfront de 21,7 milions de pressupost. Però no és l’únic: a Picanya, amb 13 milions de pressupost, les destrosses en equipaments públics municipals freguen els 100 milions; mentres Benetússer hauria de cobrir els seus quasi 50 milions en pèrdues amb uns comptes de 15,4 milions.

El patró es repetix i en els deu municipis amb més danys registrats, exceptuant València, l’import de les rehabilitacions quadruplica l’import dels seus comptes anuals. És a dir, que haurien de destinar íntegrament tots els seus ingressos dels pròxims quatre anys per a poder escometre eixes obres de reparació pel seu compte.

Eixa menor capacitat econòmica dels ajuntaments és un dels arguments que esgrimix l’executiu central per a córrer amb estos gastos municipals però no amb els autonòmics. Un extrem que ha sigut criticat pel president Carlos Mazón, però al qual Moncloa tanca ara com ara la porta, adduint que la Generalitat té múscul suficient.

Sectorització: xarxa d’aigua i carreteres

Cal recordar que la riuada va danyar més de 120 depuradores en la província de València, la qual cosa va generar greus problemes a les poblacions afectades en els dies posteriors. El llot acumulat en el clavegueram també va complicar les labors de neteja i, fins i tot, va impedir durant dies als seus veïns consumir aigua de l’aixeta.

La següent partida més costosa de la reconstrucció local són les carreteres, segons el llistat. Malgrat que les xarxes viàries són, la majoria, de competència estatal i, en menys mesura, autonòmica, les carreteres o els camins de gestió municipal sumen danys per valor de quasi 500 milions d’euros, que pagarà íntegrament el Govern. A més d’una de les obres més cares, és també un dels danys més freqüents, perquè quasi tots els municipis damnificats inclouen algun tipus d’afectació en este sentit. Inclou, a més, una partida de més de 50 milions per a la Diputació de València per a les vies provincials.

Escoles i poliesportius

Un altre dels desafiaments després de l’emergència ha sigut recuperar els centres escolars. Les escoles infantils, que són competència municipal, també van patir la fúria de l’aigua. Segons les dades, els danys en estos equipaments superen els 36 milions d’euros.

La reconstrucció d’instal·lacions esportives municipals serà el tercer àmbit més costós, superant els 135 milions d’euros d’inversió prevista. És una altra de les afectacions que més es repetix entre els 78 municipis marcats com a afectats per la dana en el decret del Govern.

D’altra banda, les biblioteques i altres espais culturals locals necessitaran 71 milions més per a la seua reparació; l’enllumenat, 53,5 milions, i els centres socials fregaran els 20 milions d’euros, mateix import pressupostat per a rehabilitar les cases consistorials, que en alguns municipis com Paiporta, Picanya o Massanassa van resultar greument danyades o directament arrasades.

