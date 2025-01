Els treballadors dels centres de joventut de València denuncien retallades en el recurs

Els més de 30 treballadors dels centres de joventut de València protestaran demà a les 9 hores enfront de l’ajuntament pels canvis introduïts en els plecs de licitació del nou contracte, que acaba de ser adjudicat a l’empresa Eulen, S.A., per un import de 2,7 milions d’euros.

Els empleats dels 13 centres municipals tenen tres grans crítiques. D’una banda, rebutgen el tancament de 9 centres en horari matutí, a diferència del programa actual en què tots els centres obrin de matí i vesprada. La clausura parcial d’estos centres afectarà 18 persones, que compten amb un contracte de jornada completa i passaran a un contracte de mitja jornada.

D’altra banda, denuncien que en el plec es modifica la categoria professional de les persones treballadores dels centres de joventut que, hui dia, compten amb una titulació oficial de tècnic superior en Animació Sociocultural i Turisme (TASOCT). En la nova licitació, 6 de les 33 persones passaran a ser informador/a juvenil, de menys categoria i qualificació.

La tercera gran queixa té a veure amb l’empitjorament de l’atenció personalitzada als xavals dels barris. Com a resultat de les retallades, segons el diagnòstic dels treballadors, els centres educatius perdran un servici i espai per a realitzar les activitats que, actualment, es duen a terme juntament amb el personal tècnic dels centres. Les entitats que utilitzaven els centres com a eix per al seu treball veïnal perdran el punt de referència i els barris perdran part del teixit associatiu, ja que una part de la población no podrà veure’s representada.

Cal mencionar que este servici municipal es va crear fa més de 20 anys per a assessorar els jóvens de València. Els tècnics programen mensualment activitats d’oci i temps lliure, basades en les demandes de la joventut que participa en el recurs. A més, els centres funcionen com a punt d’informació juvenil, assessorant en matèries com ara beques, vivenda, voluntariat, educació, oci, etc. També en ocupació, orientant sobre la busca d’ocupació i acompanyant en l’itinerari durant tot el procés. Els jóvens també s’acosten als tècnics en situació de vulnerabilitat, i estos, moltes vegades, són el seu drap de llàgrimes.

Tot este treball es porta a cap des de fa anys, denuncien els treballadors, “en condicions laborals precàries”, que ara es veuen agreujades amb la retallada de 9 llocs de treball i en hores d’atenció, que passen de 539 hores a 456 hores setmanals. Els empleats sempre han depés d’un servici públic externalitzat, amb licitacions cada 3 o 4 anys, “horaris que no permeten la conciliació de la vida familiar i laboral, un salari mínim i espais de treball amb grans mancances”. Malgrat això, en 2023 van atendre 90.000 persones.

Els representants sindicals dels treballadors lamenten ara que la regidoria de Mónica Gil (Vox) no s’haja reunit amb ells abans de redactar els plecs, atés que són els qui estan en contacte diari amb els principals interessats —el dia 2 de desembre de 2024 van fer un registre d’entrada per a sol·licitar una reunió. No van rebre resposta—. I recriminen el menyspreu constant que patixen els centres, amb humitats i goteres sense reparar.

Millores del contracte

No obstant això, després d’adjudicar el nou contracte, l’Ajuntament ha destacat que la nova adjudicatària s’ha compromés a actualitzar el programari de gestió durant el termini de duració del contracte (3 anys); l’obertura dels centres coordinadors de zona durant 10 dissabtes a l’any, en horari de 16 a 21 hores, i 10 festius o diumenges a l’any, de 10 a 14 hores; així com l’obertura de tres centres en horari nocturn durant els períodes de maig-juny i desembre-gener, que coincidixen amb les èpoques d’exàmens en la comunitat universitària.

