Emilia, huitanta dies sense eixir de casa a Catarroja per la falta d’ascensor

Emilia té 87 anys i camina amb ajuda d’un carret. Viu en un primer pis d’un edifici de Catarroja que, com tants, s’ha quedat sense ascensor després de la dana, perquè el pati de la finca es va inundar per complet fa ja més de dos mesos. A mitjan matí, Paula, que és la dona que assistix Emilia cada dia, l’acaba d’endreçar i després Emília s’asseu en el llit. “Pregunta el que vulgues, filla”, diu. Què ha passat des de la dana en esta casa?

“Doncs el mateix de sempre, el poc i el molt de cada dia. Emília no ix de la seua casa des del 29 d’octubre” (quan va veure des de la finestra un tsunami que ho arrossegava tot i com l’aigua arribava quasi a l’últim escaló del primer pis a on viu), a on residix des de fa més de vint anys. Està operada del genoll, el maluc i el fèmur i eixes seqüeles les arrossega a l’hora de moure’s. “M’encantaria poder eixir al carrer, però diuen que tardaran encara a arreglar l’ascensor”, conta.

Quan se li pregunta pel dia de la dana: “Ai, no vull ni pensar-ho, quin esglai vaig passar”, explica. Durant estos dos mesos han vingut a veure-la metges, amigues, però no ha eixit encara. “Trobe a faltar anar a passejar, veure a les meues amigues, perquè al final cada una té la seua vida i vindre ací és difícil”, relata.

“Gràcies a Déu tinc una casa”

Amb tot, Emilia diu que té sort perquè, malgrat tot, “gràcies a Déu tinc una casa, un sostre a on estar. Molta gent no ho té ja”, assenyala. No vol fotos de cara, perquè diu que no va pentinada. Està telefonant a una perruquera que li han recomanat perquè vaja a veure-la i li talle els cabells. “Una està a casa però també ha d’estar bonica, escolta”, conclou.

Més de 80 dies després de la barrancada que va arrasar diversos municipis de l’Horta Sud, deixant l’esquelet dels pobles i la seua gent totalment deteriorats, les conseqüències continuen fent mossa en la vida de les persones. La destrossa d’edificis implica, també, el trencament de centenars d’ascensors de finques a on viuen moltíssims veïns. De fet, esta situació ha col·lapsat el calendari de tècnics especialistes i la llista d’espera per a arreglar els elevadors en les comunitats de propietaris és llarga.

Amb tot, l’ascensor és una ferramenta vital per a persones que tenen problemes de mobilitat, com les persones amb discapacitat física o les persones majors com Emilia a les quals caminar els costa. Això provoca que hi haja molta gent que o no ha pogut eixir de la seua casa des de fa més de dos mesos o que pot xafar el carrer gràcies a l’assistència d’entitats socials com Creu Roja. Este gran problema per a les persones dependents ha fet que la Conselleria d’Educació, per mitjà de Labora, està reforçant i agilitzant els cursos per a traure més tècnics de reparació d’ascensors al mercat, davant de l’enorme demanda de les comunitats de veïns després de la dana.

Suscríbete para seguir leyendo