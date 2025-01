L’FVMP: diversos alts càrrecs i una vintena d’assessors en joc

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) s’ha convertit en una protagonista inesperada en la política valenciana en este inici d’any. El partit Ens Uneix, liderat per l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i que és clau perquè el PP ostente la Diputació de València, ha citat els populars a cedir la presidència de l’FVMP a un independent de consens.

Més enllà del simbolisme de la institució que representa el municipalisme valencià, esta federació (desconeguda per al gran públic i d’escàs pes en termes d’agenda política) compta amb un important nombre de càrrecs. Encara que el president no té sou, sí que ocupen càrrecs de responsabilitat tant el secretari general, com el vicesecretari, un director general i el cap de gabinet de la presidència.

El salari més elevat és el del secretari general, de més de 65.000 euros, enfront dels quasi 56.000 del vicesecretari o els 47.637 del cap de gabinet. A més d’estes places, el PP també compta amb la majoria dels assessors que es repartixen en la Federació. En concret, el partit que presidix Carlos Mazón en té 11, enfront dels huit del PSPV i els dos que té Compromís.

Els plans del PP impliquen renovar este control en l’assemblea extraordinària que se celebrarà en febrer. Allí pretén nomenar l’alcaldessa de Xirivella, Paqui Bartual, com a nova presidenta de l’FVMP. Serà la substituta de Rocío Cortés, que va perdre el lloc automàticament després de ser destituïda en una moció de censura com a alcaldessa de Requena.

Veu en À Punt

Abans que això, però, esta setmana que ve està previst que es mantinga una reunió entre el partit de Rodríguez i el secretari general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca. Les formacions independents lamenten que no se’ls haja consultat abans d’abordar la renovació de càrrecs en una institució en què les eleccions es fan per consens, i a on els blocs conservador i progressista estan molt igualats. A més, recorden que els vots de la Diputació de València en l’assemblea són decisius per a decantar eixa majoria, i insinuen que si el PP compta amb ells és perquè, precisament, Ens Uneix va facilitar l’acord amb el PP, i no amb l’esquerra en 2023.

En este context, Ens Uneix portarà a eixa reunió una proposta perquè un alcalde o alcaldessa independent ocupe la presidència. També vol consensuar Ens Uneix la plaça en el Consell d’Administració d’À Punt a la qual té dret l’FVMP, encara que el PP ja va nomenar fa uns dies un exregidor de Castelló de la Plana per a eixe lloc. En els últims dies, el partit de la Vall d’Albaida s’ha reunit també amb el PSPV, que secunda les seues aspiracions que un alcalde o alcaldessa independent ocupe la presidència.

Este dilluns, ple

En paral·lel a estes negociacions, este dilluns, la Diputació de València celebra el ple del mes de gener, i Ens Uneix, malgrat el seu pacte de govern amb el PP, tornarà a marcar perfil propi enfront del seu soci en un tema clau: la promoció del valencià. La vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, defendrà una moció perquè la Diputació inste la Generalitat, en concret la Conselleria d’Educació, a suspendre la votació per a la consulta de la llengua base en els centres educatius públics i privats.

Està moció, que rebrà el suport de PSPV i Compromís, suposarà una derrota per al PP en un assumpte clau per al Consell, vinculat a l’anomenada llei de llibertat educativa, impulsada a principis de la legislatura. Ens Uneix, malgrat l’acord de govern, marca distàncies amb el PP autonòmic, sobretot en un context en què la gestió de la dana de Carlos Mazón ha incomodat la formació.

Suscríbete para seguir leyendo