Quinto: “Fa falta música renovada en valencià per a connectar amb el públic més jove”

Amb 24 anys, rebutja l’etiqueta de ser la revelació de la música en valencià, però va triomfar en el Festivern i ja ha arreplegat un Premi Ovidi.

Josep Quinto va publicar les seues primeres cançons en 2024, en l’EP V, i prepara el seu primer disc per a este 2025, amb bases melòdiques, molta experimentació i mescla d’estils.

Va acabar el 2024 en el Festivern i ha començat 2025 amb un Premi Ovidi a artista revelació. Quins propòsits té per a enguany?

El propòsit és traure el disc i intentar “rodar-lo” moltíssim, que arribe al màxim de gent possible i com més concerts fem, millor.

Diuen que el seu estil és pop, rap, música urbana, electrònica… Com el definix vosté?

Crec que el que unix la meua música són les melodies i eixa és la manera de connectar les cançons, també les lletres, i no tant l’estil. En la música en castellà i anglés es veu molt, però en valencià no passa tant. Continuarem fent-ho i traient cançons que potser no tenen molt a veure entre elles quant a l’estil, però sí que tindran una connexió.

Cap a on evoluciona l’anomenat gènere urbà, que tanta força ha pres en l’actualitat? Quines són les tendències?

Les definicions dels gèneres han perdut molta força per a deixar espai a noves músiques que formen part d’alguns gèneres, però que alhora poden tindre característiques de varis. El meu gènere és música urbana, però en valencià, que no és el típic, i també té melodies pop… S’acosta i s’allunya d’estos gèneres de diferents formes i això fa que les etiquetes tradicionals que se li puguen posar als gèneres perden valor, en general… Perquè és impossible definir. Considere que està tot fet i repetir de nou patrons que fan que alguna cosa es diga urbà, pop o rock és un error, per això és tot molt experimental.

L’experimentació i la música urbana definix els artistes més jóvens, de la generació Z?

Crec que no. Sí que és veritat que és l’estil que governa estos últims dos o tres anys i el que més escolta la gent, evidentment. Hi ha molts artistes que fan una música molt semblant, que ha aconseguit ser un fenomen, però no considere que siga un tret característic. Pense que la majoria de la joventut del País Valencià està desconnectada de la música en valencià en general. Ja hi ha estudis sobre això, i la mitjana d’edat dels concerts de música en valencià és cada vegada més alta. Costa més renovar els públics.

I per què?

Pot haver-hi molts factors. Els principals temes que ha tractat la música en valencià no s’han aproximat a la gent jove, i no és ni bo, ni dolent, ni culpa de ningú. No han connectat amb les generacions més jóvens simplement perquè estan més allunyats en el temps i no han tingut eixa capacitat. I per això també pense que fan falta músiques renovades, que la seua intenció principal siga connectar amb el públic més jove perquè senten esta música com a seua. Al final, ni jo ni altres persones estem fent res nou per al món, sí per al valencià.

El presenten com “la revelació”, el “nou talent”, la “joia” de la música valenciana actual. Se sent còmode amb esta etiqueta?

No, la veritat. No m’agrada quan llig un article i diuen “Quinto, la nova joia de la música valenciana”, com si jo haguera aconseguit el que han aconseguit La Fúmiga o Zoo. És molt difícil i és brutal el que han fet, però si ho han aconseguit és gràcies a tot el treball que han fet. Eixe tampoc és el meu objectiu, jo no he vingut ací a ‘petar-ho’, he vingut a fer cançons i em xoca molt que persones que no em coneixen em parlen com si ja ho tinguera tot fet. I la veritat és que no, la planificació que tenim darrere de tot és brutal. Les coses no passen perquè sí. Nosaltres hem posat tota l’energia i, de moment, ho estem aconseguint tot, però cal dir que també pots esforçar-te moltíssim en la vida i que les coses no arriben… I és igualment vàlid.

Quinto. / Levante-EMV

Les lletres són seues. Com és el procés de compondre i posar la música?

Sí, les cançons són totes meues i la música també, i després treballe amb el meu productor, Àlex Blat. Abans d’això, amb 17 anys, jo ja cantava i componia. Sempre m’ha agradat molt compondre, cada dia, del que em passa o pense; tinc el portàtil ple. Vaig recopilar estes cançons, vaig conéixer la gent de Primavera d’Hivern, i vam gravar les que més ens van agradar. Són sis cançons que jo ja tenia, compostes de la manera més genuïna del món, sense ni tan sols pensar a traure-les.

En l’EP, Esther canta en Petjades. Com sorgix la col·laboració?

És una de les meues millors amigues, a més de ser una referent en tots els aspectes i un puntal de la música en valencià. Li ho vaig proposar, acabem de fer la cançó junts, i molt bé. El fort d’Esther és la seua manera de compondre, de fer melodies i, evidentment, la seua veu. El meu fort no és cantar, sempre ho he dit, però al seu costat fa que sumes i ho he parlat amb altres músics i també els ha passat. Té un talent d’ací a la lluna.

I com se sent damunt de l’escenari?

Depén del format, perquè és un concert amb molta canya, que no està preparat per a qualsevol públic ni qualsevol hora, més per a un ambient més festiu que de vesprada. Però la gran majoria de concerts han sigut brutals, perquè vull que la gent s’ho passe bé i gaudisca i crec que ho estem aconseguint. Jo ja sabia com era estar en un escenari, però Àlex també m’ha ajudat més en la part d’actitud i de transmetre com a intèrpret.

Sent de Pego, se sent hereu dels altres grups que també van nàixer en el municipi?

Estic molt orgullós del meu poble i intente dir-ho en cada concert, però soc de Pego com podria ser de qualsevol altre lloc, la música que faig no la faig per ser de Pego, això és universal. No em sent hereu i és el que déiem abans de les etiquetes… Encara que és una sort i fantàstic veure com han eixit grups que, a més, d’estil no tenen res a veure entre ells, com Smoking Souls o la Gossa Sorda, ni jo d’ells.

Ja que també ha sigut d’una banda, creu, com diu la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que esta és “terra de músics”?

Al País Valencià hi ha més bandes que pobles, i més ací que en la resta de l’Estat espanyol. Llavors, clar que és una terra de músics, però no només això, som terra d’artistes, de tot l’art, també per la tradició i el vincle que tenim amb moltes festes i celebracions. Tenim tantes coses per dir, tantes coses de les quals parlar i tantes coses de les quals fer música o que viure, que al final no s’acaba mai i això és brutal.

