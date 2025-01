La reducció de jornada a 37,5 hores no suposaria cap problema per a l’economia valenciana

Els secretaris generals de CCOO-PV i UGT-PV, Ana García Alcolea i Ismael Sáez, respectivament, reclamen polítiques “actives i fortes” en matèria d’indústria i innovació per a impulsar l’economia de la Comunitat Valenciana. “Tenim un creixement de l’ocupació, de la població, dels beneficis empresarials; no obstant això, els salaris augmenten de manera moderada. La situació econòmica va bé, però no es nota en l’economia domèstica: perquè el 40 % dels ingressos es dediquen a pagar la vivenda”, ha lamentat la dirigent de CCOO-PV.

En la seua anàlisi sobre la conjuntura de la Comunitat Valenciana, amb motiu d’una trobada de Nova Economia Fòrum, també ha assenyalat el problema de l’infrafinançament autonòmic. “Per això fa falta un model de finançament just acompanyat d’una reforma fiscal en profunditat. Cal tindre més ingressos en el sistema i tindre més corresponsabilitat fiscal”. I ha indicat un altre repte: “La transició digital i verda requerixen polítiques actives fortes en formació, inserció. Per això, cal encarar més inversió en innovació”.

En presència de la vicepresidenta del Consell i consellera de Servicis Socials, Susana Camarero, entre altres representants de la Generalitat, així com dirigents empresarials, com el president de la CEV, Salvador Navarro, Ismael Sáez ha reconegut que, des del punt de vista productiu, “hi ha un problema de grandària, inversió, formació i volum que frenen el creixement. I un pes industrial baix que limita la nostra competitivitat”. “El paper de l’Agència Valenciana de la Innovació és clau”, ha puntualitzat.

I ha destacat una dada: el pressupost del Consell i Indústria és d’un 5,5 %. “Es posa en evidència que és insuficient”, ha comentat Sáez. Respecte a les infraestructures, lamenta que s’invertiran 2.400 milions en l’aeroport de Madrid “i ací hi ha problemes per a impulsar el corredor mediterrani”. Sáez també ha lamentat que la Comunitat Valenciana tinga una renda per capita 14 punts percentuals per davall de la mitjana espanyola.

Reducció de jornada

Segons Sáez, “el cost salarial i la reducció de la jornada poden produir problemes de competitivitat, sobretot en les exportadores”. No obstant això, ha afirmat que “les empreses valencianes, per conveni, tenen jornades pròximes a les 38 hores, i, per tant, la reducció a 37,5 hores suposaria una caiguda de tan sols un 2 %, i, en conseqüència, a penes tindria un impacte sobre la competitivitat i l’ocupació”. I ha recordat que, en els últims anys, l’SMI ha millorat un 50 % i “no ha passat res”. “Per a la Comunitat Valenciana, la reducció de jornada no suposaria cap problema per a l’economia valenciana”, ha insistit.

Ana García també ha lamentat que este debat ja fa onze mesos que està en negociació i caldrà fer passos, encara que seria millor un acord de totes les parts, que no ha sigut possible després que la CEOE se n’haja despenjat. “Hi ha més d’un milió d’hores extra a la setmana a la Comunitat Valenciana”, ha recordat Ana García. “La productivitat no arriba a la mitjana europea, encara que ha millorat”, han reconegut els dos dirigents.

Impacte de la dana

Sobre l’impacte de la dana en l’economia, segons Sáez, s’està fent molt i es fa de pressa per part de les administracions públiques. “Si els afectats diuen que és lent és perquè hi ha molta disputa política i per això es trasllada a l’opinió pública que hi ha retards en el procés de recuperació”, ha explicat el dirigent de la central ugetista.

“Hi ha una evident falta de coordinació entre els dirigents del sector públic i que obeïx a una estratègia de culpar-se d’una administració a una altra i de disputa política. Eixa falta de coordinació ha de superar-se”, ha explicat Sáez.

Sobre els ERTO, els dos dirigents han afirmat que han de plantejar-se actuacions perquè no torne a ocórrer. “Apostem per l’escut social i és necessari mantindre’l —ha assenyalat Ana García—, perquè hi ha empreses que han sol·licitat ERTO, però després no podran obrir”. També han indicat que les ajudes a les empreses per a la renovació tecnològica i tindre una recaptació d’impostos perquè qui tinga més, aporte més, són qüestions necessàries.

