Un sos per a salvar les pintures del segle XVIII de la “joia” del gòtic valencià

Sol ocórrer cada 17 de gener. A les cinc de la vesprada. Un raig de sol entra per un orifici excavat en la pedra i il·lumina la faç de la talla de Sant Antoni que descansa en l’ermita a la qual dona nom a Bocairent. El “miracle” sol atraure una notable quantitat de visitants, encara que ja fa dos anys que no es produïx a causa del mal oratge. En 2023, els núvols van aparéixer de sobte quan la multitud ja es congregava dins de l’edifici religiós. Enguany, el mal oratge ja deixava clar dies abans que no es produiria. “Només vaig vindre jo el divendres 17 de gener. I no va entrar el raig de sol. El 18, un dia després, sí que ho va fer, però es va desviar un ‘ditet’, ja no és el mateix. Això demostra que qui va construir l’ermita ho va fer amb el propòsit que ocorreguera i amb càlculs matemàtics”. Qui parla és Eladio Molina, que, des de 2013, forma part de la junta encarregada de vetlar per l’immoble emplaçat als afores de la població de la Vall.

“L’ermita és propietat de la parròquia, però nosaltres ho fem tot de manera voluntària. Des de 2013, hem recaptat uns 40.000 euros i els hem invertits en renovacions estructurals, com la impermeabilització de la coberta. Ara, voldríem començar per les millors estètiques”, va prosseguir Molina.

Així, han disposat una partida de 6.000 euros per a actuar en les pintures i altres elements que hi ha al costat de l’absis. Són conscients que necessiten molts més recursos per a dur a terme una rehabilitació integral: “Destinem tots els fons que podem. El que hem tret en la venda de paperetes per al sorteig d’enguany anirà al projecte de la pintura. Fa molt de temps que busquem subvencions, però és impossible. Si esta ermita estiguera prop de València seria un altre cantar, però els pobles estem un poc abandonats”, va prosseguir.

“Vaig anar a la Fundació Hortensia Herrero i vaig presentar el projecte, em van atendre bé, em van dir que em contestarien i no m’han dit res encara. Ho hem intentat amb subvencions de la Conselleria i no ha pogut ser de cap de les maneres. Tant de bo apareguera algú, un filantrop i ens ajudara. Amb una partida adequada deixaríem l’ermita perfecta. Parlem d’un edifici de 1504, l’única del gòtic valencià en tota la comarca”, va concloure el portaveu de la junta.

“Tots els anys tenim 20 majorals, triats per sorteig. El dissabte més pròxim a Sant Antoni celebrem la festa, però el dia d’abans fem una foguera, després celebrem el dia. Antigament, teníem un pa gran i es repartia a porcions, per això se’n diuen ‘les tallaes’. Des de la pandèmia, les racions són individuals. Fins ara hem recaptat amb les festes i amb tot el que fem. Venem paperetes de 50 cèntims per a un sorteig. En tretze anys hem invertit tot el possible en aspectes estructurals. S’han prioritzat les obres de manteniment més importants, ja que amb goteres i humitats no es podia fer res en les pintures. El nostre objectiu final és restaurar tota l’ermita”, va comentar el voluntari.

L’ermita solament s’obri en ocasions especials: “Vinc a vegades a ventilar a l’estiu. Enguany hem celebrat dos bodes d’or de parelles que viuen a prop. Tot el que puguem traure és per a l’ermita”.

En busca de la financiación para restaurar las pinturas de la ermita de Sant Antonio en Bocairent / Perales Iborra

Onze pintures amb escenes de la vida del sant

En total, hi ha onze pintures amb escenes de la vida de Sant Antoni que necessiten una rehabilitació, a més d’altres elements.

En 2002, es va actuar en dos d’estes, que s’han conservat millor que la resta. Els treballs els van realitzar experts de l’empresa local Taller d’Art i Restauració. Lorena Morillas és una de les expertes que ha treballat en l’ermita: “En 2002 es va fer una restauració en pintures del presbiteri i en el mur oest. Estaven més ben conservades perquè creiem que en el segle XIX es van emblanquinar, no sabien que existien i estaven tapades. La calç va fer d’element conservador. Va ajudar”. “La intervenció de 2002 va ser de restauració de les pintures. No es van tocar nervadures o capitals, per exemple. Han passat més de 20 anys i ara requerixen manteniment perquè no es perda la intervenció. També estudiarem per a determinar què hi havia en la decoració original del segle XVIII”. “L’ideal seria treballar en tota l’ermita, però és difícil calcular quin seria el pressupost necessari. Nosaltres ens anem adaptant al que poden aportar, sempre posant tots alguna cosa del nostre costat. Fa molts anys que lluitem. I seguirem”, va comentar Morillas.

“Ara retocarem pintures del fons, restaurar les pintures que van eixir i farem un estudi previ d’altres elements. Tenim el taller en el poble i volem fer-ho, volem ajudar, veiem la finalitat del projecte. La bastida l’aportarà la parròquia, per exemple, cada un aporta el que pot. És díficil calibrar una quantitat de diners necessària, s’hauria d’estudiar un pressupost. La restauració de cada pintura podria ser de diversos milers d’euros. Parlem de pintures del segle XVIII que tenen moltes intervencions. L’ermita és gòtica, del segle XVI, ací a Bocairent la particularitat principal que té és que es conserva íntegra l’estructura arquitectònica gòtica. Generalment, en el patrimoni valencià es redecoren els temples segons van passant les èpoques”, va comentar l’experta.

“Fa molts anys que ajudem en la mesura del possible. Des de la primera intervenció. Hem treballat amb la junta i hem buscat finançament. S’ha hagut d’invertir en les cobertes i solucionar els problemes estructurals. Ara entrarem, a poc a poc, en el tema més estètic i decoratiu. Hem presentat projectes, hem demanat subvencions… Però, de moment, no han arribat. Tot el que s’ha fet ha sigut amb fons propis, pessic a pessic, hi ha molt per a fer. Cal restaurar les pintures, hi ha un banc corregut que és un afegit al segle XX, hi ha pilastres gòtiques… Hem fet tastos per a veure la base original i el paviment original seguix ací. Damunt hi ha un paviment hidràulic que produïx humitat per capil·laritat, per exemple”, va prosseguir Morillas.

“L’objectiu final és clar, fa 20 o 25 anys que intentem fer coses en la mesura que siga possible. Continuarem treballant, hi ha molt per a fer”, va finalitzar l’experta.

