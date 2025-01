Bielsa acceptaria deixar de ser número dos del PSPV per a amarrar la província

El secretari general dels socialistes en la província de València, Carlos Fernández Bielsa, no vol deixar cap escletxa argumental a la direcció de Diana Morant perquè li plantege una batalla pel lideratge provincial. Si tindre dos càrrecs és un problema —els més pròxims a Morant han insinuat en els últims dies que eliminar eixes duplicitats és un dels objectius del congrés de país, que se celebra este cap de setmana—, l’alcalde de Mislata ho té clar: abandonaria la subsecretaria general del PSPV per a centrar-se en la província.

La decisió, que traslladen col·laboradors de Bielsa, implica un missatge directe a la cúpula: no es planteja renunciar al comandament a la província, així que, si promouen una candidatura alternativa, hi haurà batalla. I si n’hi ha, tots els indicis assenyalen a un resultat ajustat. La lluita interna es produiria tres mesos després de la catàstrofe que ha arrasat la província, amb desenes d’alcaldes ocupats en la recuperació. En este enfocament incidia ahir Bielsa en un article d’opinió publicat en estes pàgines.

La pilota està en la teulada de Morant i el seu secretari d’Organització, Vicent Mascarell. De moment, el futur dels lideratges provincials és l’assumpte que està capitalitzant la fase prèvia al congrés nacional que ha de reforçar Morant com a alternativa a Carlos Mazón sense oposició interna.

La intenció de la ministra de Ciència, segons ha pogut saber este diari, és conversar en els pròxims dies (abans de l’inici, divendres, del conclave) amb els responsables provincials. És possible que intente un acostament que garantisca un funcionament fluid del congrés, en el qual està previst aprovar una nova ponència política i una sèrie de canvis en l’executiva per a evitar solapaments de càrrecs, cosa que en principi els estatuts del partit censuren, encara que sempre hi ha possibilitat d’excepcions.

Una d’estes podria ser la que permeta que la delegada del Govern, Pilar Bernabé, ascendida a la Secretaria d’Igualtat del PSOE (número quatre en l’escalafó intern) en el recent congrés de Sevilla, mantinga el seu lloc en l’executiva autonòmica.

En canvi, segons els plans que estudia l’entorn de Morant, l’objectiu és que Bielsa deixe la subsecretaria general o el lideratge provincial, i que també Alejandro Soler, que conjumina fins a quatre càrrecs orgànics, en cedisca algun. Actualment és president de país i secretari general d’Elx i de la província d’Alacant. A més, va ser inclòs en Sevilla en l’executiva federal com a responsable de Política Municipal.

“Estos dies prendré una decisió, a final de setmana la comunicaré”. Amb estes paraules es pronuncia Soler sobre el seu futur després de la decisió de la direcció autonòmica del PSPV, informa Borja Campoy.

Tant Bielsa com Soler es van presentar al lideratge autonòmic fa un any, fins que Ferraz va propiciar un acord dels tres en favor de Morant, amb la cessió de llocs als altres aspirants.

La secretària general pot tindre ara una picada d’ullet amb els dos de manera que siguen ells els qui trien (sempre amb l’aquiescència d’ella) els seus successors en l’executiva del PSPV.

Està per veure si en eixes converses s’avança cap a solucions en les tres províncies. En estos moments és possible que hi haja disputa interna en totes.

En el cas de València, l’actual líder provincial considera que compta amb la majoria de comarques. No obstant això, té enfront el sector que domina la ciutat de València, al voltant del qual s’articularien altres corrents (fidels també a Morant) en defensa d’armar una alternativa. Això no vol dir que arribe fins al final: podria pactar amb Bielsa una sèrie de llocs abans d’unes primàries. De tota manera, la disputa mostraria una divisió interna en ple procés de reconstrucció. La posició de la ministra serà clau en tot el que succeïsca.

