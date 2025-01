Una campanya vetlarà a Canet pel benestar animal

“Tindre una mascota no és un capritx, sinó una responsabilitat”. Este és el lema que ha utilitzat l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer per a conscienciar els veïns i les veïnes sobre el benestar animal.

La institució, mitjançant la Regidoria de Medi Ambient, ha posat en marxa una campanya en la qual s’enumeren una sèrie de consells i obligacions per a atendre’ls, el lema de la qual és “Som un més de la família. Si ens vols…”. La iniciativa busca donar a conéixer de manera fàcil i didàctica el contingut de l’ordenança número 22 del consistori, actualment en vigor, sobre la tinença d’animals.

En primer lloc, “la campanya ‘Si ens vols…’ recorda que, abans d’afegir un membre més a la família, cal estar segur de si es tindrà el temps i els mitjans per a mantindre’l. L’adopció, per cert, és una opció preferible a la compra”. Segons Miguel Ángel Albero, regidor de Medi Ambient, “el que volem és vetlar pel benestar de tots els animals, els que tenen propietaris i els que no, ja que estos depenen de l’Ajuntament. Esta iniciativa forma part d’una altra més àmplia que preveu altres accions, com la licitació dels tractaments d’esterilització dels animals com l’atenció per atropellaments”.

Identificació

El fullet a través del qual s’articula la campanya també posa l’accent en la necessitat que tots els animals hagen d’estar identificats, i per a això cal posar-se en contacte amb un veterinari que duga a terme el procés. Els gats, gossos i rosegadors han de dur un xip, mentres que les aus han d’estar identificades per un anell. En cas de pèrdua, a més, facilita la seua recuperació. Posteriorment, cal acudir a l’ajuntament per a inscriure’ls en el registre municipal, sobretot si són animals potencialment perillosos (en eixe cas, cal comptar amb la llicència APP).

Un altre dels aspectes de la campanya és la recomanació de vetlar perquè la mascota estiga ben cuidada. Així, recorda que és necessari oferir-los temps de qualitat (proporcionar diàriament espai per a entrenar i entretindre’s), una bona alimentació, afavorir un entorn segur (no deixar-los més de 24 hores sense supervisió, evitar temperatures extremes, condicionar la vivenda per a evitar caigudes o fugides…) i apostar per la salut preventiva: no oblidar les revisions periòdiques i, al menor signe que hi haja algun problema, acudir al veterinari. La regidoria està elaborant també una llibreta per als propietaris en la qual explica els seus deures i obligacions, així com un calendari per a les vacunes.

Ordenança

L’ordenança 22 sobre tinença d’animals també inclou altres mesures no incloses en la campanya i dirigides als propietaris. Per exemple, establix que la conducció dels gossos es farà obligatòriament portant-los subjectes per corretja o cadena que permeta el seu control, o que hauran de portar morrió si han mossegat a alguna persona amb anterioritat o quan la perillositat de l’animal siga raonablement previsible o les circumstàncies sanitàries així ho aconsellen. A més, els propietaris i les propietàries són responsables de retirar els excrements de les seues mascotes i netejar les orines. Per descomptat, queda prohibit l’abandó de gossos i gats, un fet que se sancionarà com a risc per a la salut pública.

