Espanya va tancar 2024 amb 21,8 milions d’ocupats i un atur del 10,6 %, el nivell més baix des de 2008

El mercat laboral va seguir eixamplant-se en 2024, prolongant un cicle expansiu de creixement que sosté des que va començar a recuperar-se del colp de la covid. Hui, a Espanya, hi ha més gent disponible per a treballar, més gent treballant i menys gent que vol però no pot treballar, segons les dades que ha actualitzat este dimarts l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a través de l’Enquesta de població activa (EPA).

El mercat laboral va tancar 2024 amb un total de 21,85 milions d’ocupats, un rècord en térmens absoluts, que s’explica més pel bon rendiment de cursos anteriors. I és que el ritme en la creació d’ocupació s’ha anat moderant al llarg de l’exercici; si el 2023 va tancar amb una variació interanual del 3,6 %, 2024 ha fet el mateix en el 2,2 %. Si bé el ritme de les contractacions ha accelerat en l’últim trimestre.

L’atur, per la seua banda, va continuar el seu camí descendent i va tancar l’exercici en una taxa del 10,6 %, més d’un punt per davall del tancament de 2023 i en el seu nivell més baix des de 2008, just quan va esclatar la bambolla financera i immobiliària. En els últims 12 mesos, l’atur ha baixat en 265.300 persones, fins a un total de 2,6 milions d’aturats.

