L’associació Soterranya, reconeguda pel Govern d’Espanya per la seua labor activista

El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 del Govern d’Espanya ha atorgat el primer Premi Activistes per al Futur 2024, en la categoria pobresa i desigualtat en totes les seues formes, al projecte “Bicis per a totes” de Soterranya. Un important guardó i un reconeixement a més de 10 anys de dedicació i esforç per la sostenibilitat i per facilitar la mobilitat a persones en situació de vulnerabilitat social, demostrant que la bicicleta és una potent ferramenta de transformació i promoció de la igualtat d’oportunitats, la integració i l’accés a noves oportunitats.

Des de la seua fundació, “Bicis per a totes” ha sigut un model d’innovació social, ambiental i comunitària. Este projecte rescata bicicletes rebutjades o abandonades, les repara en el seu taller social i les entrega a persones en situació de vulnerabilitat o col·lectius amb alts índexs d’exclusió social.

Eix d’un projecte comunitari al Xenillet

A més de fomentar la mobilitat sostenible, este programa ha contribuït significativament a l’economia circular, reutilitzant més de 15 tones de materials des del seu inici i entregant més de 1.267 bicicletes al llarg de la seua trajectòria. El projecte, situat en el barri Xenillet de Torrent, ha transcendit de la reparació de bicicletes per a convertir-se en un motor de transformació social.

Actualment, és l’eix central d’un potent projecte d’acció comunitària amb menors i famílies que inclou activitats com ara tallers formatius, una biblioteca popular autogestionada, grups de mares i adolescents, assessories de mobilitat sostenible i accions comunitàries per a l’educació ambiental i la promoció de la salut.

Impacte internacional

El projecte ha trencat fronteres i les bicis de Soterranya han arribat als camps de refugiats sahrauís a Algèria, a orfenats al Senegal, a camps de persones refugiades a Grècia i a comunitats rurals del nord del Marroc. Soterranya acumula diversos guardons, com el Premi Conbici 2022, Premi de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible a la Comunitat Valenciana 2016, Premi Bikefriendly en l’apartat bicieconomia de la Xarxa Estatal de Ciutats per la Bicicleta en 2021 o el Premi Ciutadà FAC (Federació d’Associacions Ciutadanes) en 2023.

“Un barri estigmatitzat que mereix una oportunitat”

En paraules de membres de l’entitat, “esta és una oportunitat per a constatar la importància de la bicicleta com el mitjà de transport més eficient, com a ferramenta de canvi social, i visibilitzar com, des del barri del Xenillet, estem canviant el món: un barri estigmatitzat que mereix una oportunitat”.

El caràcter innovador i compromés de Soterranya, ha quedat palés amb el desastre de la barrancada del passat 29 d’octubre, quan l’associació va posar en marxa el projecte “Bicis per a l’Horta Sud”, gràcies al qual han pogut recuperar i entregar més de 1.300 bicis a persones afectades per la dana a l’Horta Sud i la Ribera, fent una important labor per a facilitar la mobilitat de qui havia perdut el seu vehicle en una complexa realitat en què les infraestructures i el transport públic han quedat seriosament danyats.

Suscríbete para seguir leyendo