El ponent deixa un altre rècord de calor amb registres de 27,1 °C en ple mes de gener

Més de 27 °C, en concret 27,1 °C, és la temperatura que va registrar ahir el termòmetre en la ciutat de València en ple mes de gener. Un dels mesos, al costat de febrer, històricament més freds de l’any. El registre és el més elevat des de 1869, encara que el 22 de gener de 2018 ja es van registrar 26,6 °C, com recorda l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). El vent de ponent va ser l’encarregat de disparar el mercuri i de deixar estampes de platja impròpies d’estes dates.

La matinada de diumenge a dilluns ja havia sigut excepcionalment càlida en tot el litoral i prelitoral del golf de València. En punts com Favara s’arribava als 20,1 graus, mentres que en moltes localitats de la Vall d’Albaida marcaven la nit més calorosa des que hi ha registres.

En la xarxa d’Aemet la màxima, amb 27,8 °C, la va marcar Miramar, a la Safor, i Pego, Orihuela i Xàtiva van superar els 27 graus. A més de València, també van veure pujar el mercuri per damunt dels 26 °C municipis com Carcaixent, Elx, Polinyà del Xúquer, Castelló de la Plana i Novelda. L’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) també confirmava temperatures de 26 graus en municipis com Alzira, Gavarda, Oliva, Potries, Carlet, Guadassuar, l’Alcúdia i Quart de Poblet.

Este ascens generalitzat de les temperatures, arrossegat des del migdia de divendres, donarà pas a partir de hui a un enfonsament acusat. Tornarà, per tant, un oratge més típic de l’hivern.

Avís taronja

L’avís taronja d’ahir pel risc important de ratxes de ponent de més de 90 km/hora en l’interior de Castelló i València, donarà pas este dimarts a l’avís groc en tota la Comunitat Valenciana per risc de ratxes de vent entre 70 i 80 km/h.

El fort vent d’ahir, que va deixar ratxes de 110 i 107 km/h a Llíria i a Utiel respectivament, va provocar no pocs contratemps. Alguns ajuntaments com els de Paterna, Xirivella, Puçol i Xàtiva van tancar els parcs públics davant del risc de caiguda d’arbres. Altres consistoris, com és el cas de Chiva, van suspendre de manera preventiva les activitats extraescolars de les escoles esportives municipals.

En les comarques de l’Horta Sud i Nord, els bombers del Consorci Provincial van atendre almenys 9 incidències per despreniment d’arbres i tanques publicitàries, tres d’estes a Catarroja, Burjassot i Mislata. També es van registrar incidents d’este tipus a l’Eliana, Riba-roja, Castielfabib, Sueca i Almussafes. Mentres que a València, l’Ajuntament va informar de diverses caigudes d’arbres que no van causar ferits però sí danys materials en vehicles i tanques.

Es crema una pineda a Albaida

El fort vent també va obligar ahir Emergències de la Generalitat a declarar l’alerta per risc extrem d’incendi forestal en la majoria del territori de la Comunitat Valenciana, un nivell extrem de preemergència que es mantindrà vigent este dimarts.

En la vesprada d’ahir es va declarar un incendi en una pineda d’Albaida, al costat de l’institut de Secundària José Segrelles. Després de rebre l’avís cap a les 17:50 hores, Emergències de la Generalitat va mobilitzar una autobomba i una unitat de bombers forestals i quatre dotacions i un capatàs forestal del Consorci Provincial. L’alcalde d’Albaida, Juan Carlos Roses, va informar Levante-EMV, al tancament d’esta edició, que, “de moment, la situació està controlada i no s’ha hagut de desallotjar cap vivenda i no caldrà fer-ho llevat que les flames es reviven”.

