PP i Vox aproven hui apujar el Bonobús un 30 % i ho justifiquen perquè permet més transbords

El Ple de l’Ajuntament de València, presumiblement amb els vots dels regidors del Govern municipal de PP i Vox, aprovarà hui la pujada d’un 30 % del preu del Bonobús de 10 viatges de l’EMT, que passarà de 4,25 euros a valdre 6,80 euros. Esta mesura s’ha inclòs en un punt extraordinari de l’orde del dia i ha provocat les crítiques de María Pérez, la regidora i consellera socialista en la companyia municipal. Pérez ha exigit a l’alcaldessa, María José Catalá, que deixe de “castigar” els valencians i que, “en lloc d’apujar els preus de l’EMT, substituïsca el Bonobús per la targeta SUMA que va posar en marxa el Govern de Ximo Puig i que, a més, manté la bonificació del 50 % per als usuaris i usuàries”. La regidora va presentar ahir en el Consell d’Administració de l’EMT una proposta perquè el Bonobús “deixe de funcionar i que s’habilite exclusivament la targeta SUMA”. La regidora socialista va recordar, a més, que és la segona vegada que Catalá augmenta els preus dels bitllets de l’autobús, ja que el senzill s’ha encarit un 33 %. No obstant això, esta proposta va ser rebutjada per populars i voxistes.

Carbonell: “La supressió del Bonobús perjudicaria milers de viatgers”

Fonts de l’empresa presidida pel popular Jesús Carbonell justifiquen esta pujada del Bonobús en el fet que “un 9 % del passatge d’EMT València continua preferint el Bonobús de manera sistemàtica. I és que el Bonobús oferix un avantatge clar sobre SUMA, la possibilitat de fer transbords il·limitats durant una hora”. En canvi, “amb SUMA, només es pot fer un transbord, de metro a bus, o de bus a bus”, afigen estes fonts. Segons Carbonell, “la supressió del Bonobús obligaria milers de viatgers que transborden a gastar-se més diners, i, el més important, a canviar dràsticament les maneres de desplaçar-se per la ciutat”.

