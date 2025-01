Corona no tanca el fitxatge d’Elmas i se centra ara en Suso

El València acostuma a deixar històries en cada mercat. Fa un any, deia que no a Carlos Vicente perquè no hi havia diners, però es va passar tot el mes de gener esperant Rafa Mir. Al final, ni una cosa ni l’altra. Ara, una negativa inesperada d’un futbolista torna a creuar València i Sevilla. El no d’Elmas ha canviat un escenari que semblava clar i ha mostrat una vegada més les mancances de Miguel Ángel Corona en el seu treball. Amb quasi tot acordat, el director esportiu perd el futbolista, que posa rumb a la Serie A.

L’opció Elmas semblava clara. Una operació a punt de fer-se, però que s’ha escapat en l’últim sospir. Ni el 7-1 a Barcelona, ni la penúltima plaça en la Lliga, ni els diners… L’operació ha caigut per la lentitud d’una entitat que donava per fet el reforç del futbolista de Macedònia. I ara, com quasi sempre en el València, “patà i avant”. Suso, que estava en la llista i que podia arribar fins i tot fent-se també l’operació d’Elmas, serà, si res canvia, el reforç d’un València que veu com el seu pla A se’n va a la Serie A.

El migcampista ofensiu del Sevilla trau el cap ara com l’opció clara en un mercat en el qual l’equip sevillà tracta de llevar-se salaris. Per la seua banda, el futbolista vol seguir a Espanya, a on està molt còmode amb la seua família. De moment, la sintonia amb l’entorn del jugador és molt bona, però amb el València mai se sap. Elmas i el seu no en l’últim moment n’és el millor exemple.

Dani Gómez

El València CF està en estos moments en un moment clau del mercat. A cinc punts de l’Alabés —equip que marca la salvació— i amb 17 jornades al davant, l’equip de Corberán necessita afinar el tir per a incorporar jugadors que facen un salt real a la plantilla. Eixe que no es va fer a l’estiu i que està quedant demostrat veient com Caufriez ja ha abandonat el club i altres “nouvinguts” estan en la rampa d’eixida. Rafa Mir i Germán Valera (sense dorsal de primer equip) són alguns casos més que evidents, però la figura de Dani Gómez com a clau del mercat apareix ara amb força.

L’exjugador del Llevant UE sap que el seu rol en la segona part de la temporada serà el d’un jugador sense minuts i apunta a sis mesos més de banqueta en la seua carrera. En el club volen fer incorporacions i encara que Elmas haja fallat, el tècnic demana més.

