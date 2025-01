El creixement de l’economia espanyola es va accelerar fins al 3,2 % en 2024

Lluny d’afluixar —com Govern i analistes esperaven a principis de l’any passat—, el creixement de l’economia espanyola es va accelerar en 2024 fins a una taxa del 3,2 %, segons les dades de l’avanç de la comptabilitat nacional trimestral publicades este dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En un any marcat per un rècord en l’arribada de turistes internacionals, per la recuperació de poder adquisitiu per part dels assalariats i per la recuperació de la inversió, l’economia espanyola es va convertir en la de major creixement entre les desenvolupades. “Espanya continua liderant el creixement en la zona euro amb un augment del PIB que és quatre vegades superior al de l’eurozona”, ha destacat el Ministeri d’Economia, després de la publicació de la dada de l’INE.

El creixement del 3,2 % en 2024 és cinc dècimes superior al que es va registrar en 2023, quan el PIB espanyol va avançar un 2,7 %. També millora en cinc dècimes l’última projecció del Govern, que el mes de setembre passat va estimar que l’economia creixeria un 2,7 % en 2024.

També en la part final de l’any, l’economia espanyola va mantindre el seu perfil accelerat. Després d’haver anotat un avanç del 0,9 % en el primer trimestre de l’any i del 0,8 % en els dos següents, el PIB va tornar a créixer un 0,8 % en el quart trimestre de 2024 (respecte al tercer), superant les expectatives dels analistes, malgrat els efectes de la dana (el Banc d’Espanya ha estimat que la dana va poder restar una o dos dècimes al creixement del quart trimestre). Es tracta d’una taxa elevada que, tal com ja ha anticipat el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, justifica que el Govern vaja a elevar la seua previsió de creixement per a 2025, per a deixar arrere la projecció del 2,4 % estimada en setembre.

Per al creixement del 0,8 % del quart trimestre, va destacar l’evolució positiva del consum privat, amb un augment de l’1 % i la important acceleració de la inversió, amb un augment del 2,8 %, el més fort en els últims tres anys, segons ha destacat el Ministeri d’Economia.

