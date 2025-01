Miguel Polo (CHX): “No som els responsables de la riuada”

“No som els responsables”. La contundent afirmació és de Miguel Polo, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que s’ha pronunciat públicament sobre el que va ocórrer el 29 d’octubre, just el dia en què es complixen tres mesos de la riuada.

En una visita a Torrent, juntament amb la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i l’alcaldessa Amparo Folgado, per a comprovar unes obres que el seu departament està executant en el barranc de l’Horteta, Polo ha sigut abordat pels periodistes, ja que es mantenia en un segon pla, darrere de Bernabé i Folgado.

Així, a preguntes dels mitjans sobre les acusacions de diferents càrrecs de la Generalitat Valenciana, que l’assenyalen com a responsable del que va ocórrer en la jornada de les inundacions, Miguel Polo ha sigut categòric: “Nosaltres tenim clar que no som responsables. Crec que tothom sap el que no es va fer”, sense concretar el tir. A més, ha resolt que “no hi ha més que dir en este moment”.

“Faré el que diga l’Advocacia de l’Estat”

En este sentit, el president de l’òrgan de conca també ha sigut interpel·lat per la seua possible compareixença en la comissió d’investigació de les Corts Valencianes sobre la dana. Polo ha manifestat que, en supòsits similars a este, s’ha demanat informe a l’Advocacia de l’Estat i s’ha fet el que diu este òrgan. Quan se li ha repreguntat si està disposat a comparéixer, ha repetit: “El que em diga l’Advocacia de l’Estat”. Però Polo no va acudir a la comissió impulsada per l’Ajuntament de València per a aclarir els fets del 29O. Miguel Polo ha recordat que ja va explicar que “qualsevol cosa que es preguntara per escrit se li contestaria. I en això estem”, va intentar finalitzar, abans d’insistir en les declaracions prèvies de Bernabé: “Ara estem en la reconstrucció i és del que cal parlar, i després hi haurà temps de parlar”.

