Ratxes de vent de 106 km/h danyen cotxes, façanes i mobiliari urbà

Les ratxes fortes de vent, amb ràfegues de fins a 106 km/h a Sumacàrcer, a l’Alt de la Ceja, van marcar una jornada d’ahir plena de contrastos. A l’enfonsament de les temperatures, més de deu graus en tot just unes hores, es va sumar el vendaval que va desplomar tanques, sostres i va arrancar arbres d’arrel amb danys enormes en alguns punts de la Ribera, la Costera o Morvedre. A Carlet, destacaven les destrosses en els vehicles situats al costat dels jardins. La matinada de dilluns a dimarts, els bombers d’Alzira van actuar per a retirar unes plaques fotovoltaiques en una vivenda de l’Alcúdia i evitar que isqueren volant. En esta localitat, el ponent va arribar a màximes de 90 quilòmetres per hora.

A Carlet, les ratxes van ser de fins a 93 quilòmetres per hora. La força de l’aire també es va deixar sentir en localitats com Real, a on es van registrar 105 quilòmetres per hora, segons dades de l’Agència Valenciana de Meteorologia (Avamet). Respecte a la costa, Cullera va registrar ratxes de fins a 85 quilòmetres per hora d’un vent provinent de l’interior. A més, els bombers van haver de desplaçar-se a l’A-28 de Sueca per un avís de caiguda d’arbres i branques.

Diversos ajuntaments van haver de prendre mesures al respecte i van tancar zones amb arbratge com ara parcs, jardins, cementeris i poliesportius. Carlet, a més, va sol·licitar que l’alumnat dels col·legis no isquera al pati. El risc extrem d’incendis forestals va obligar molts consistoris a prohibir totalment fer foc i cremar restes vegetals.

Només a València, en tot just dotze hores es va haver d’intervindre en 70 ocasions per danys produïts pel vent. Una de les intervencions amb més danys es va produir en un solar del carrer Moncayo, a on un arbre va caure i va danyar quatre vehicles. Des de l’inici del temporal de vent, els bombers del Consorci de València es van mobilitzar per uns 55 avisos per vent. La caiguda de branques o arbres, tanques i cartells o el despreniment de planxes metàl·liques, plaques solars o elements de façanes com finestres, antenes o fanals van ser també la tònica a Ontinyent.

Les temperatures màximes d’ahir van experimentar descensos de fins a 9 graus en alguns punts després dels valors històrics de dilluns en la ciutat de València. Ahir es registraven 17,8 graus enfront dels 27,1 del dilluns, la qual cosa va suposar el valor més alt registrat en gener des de l’any 1869.