La televisió pública valenciana recupera un excàrrec d’RTVV com a relleu d’Alfred Costa

El Consell d’Administració de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha celebrat, este matí, la segona reunió i ha acordat proposar Francisco Aura Peidro com a director general de l’empresa.

Ara haurà de ser el Consell de la Generalitat Valenciana qui nomene este directiu com a màxim executiu d’À Punt, tal com establix l’art.10.1 de la Llei 2/2024.

Francisco Aura ha sigut des del 2013 fins a l’actualitat director d’Operacions de TRECETV, càrrec al qual va accedir després de treballar com a director general de la Televisión Popular del Mediterráneo entre el 2007 i el 2013.

La seua experiència en televisió com a director gerent també inclou el seu pas per Valencia TeVe durant 9 anys (1997-2006) i una dilatada trajectòria en Canal 9, a on va ser cap de Producció de Programes, així com productor d’Informatius i de Programes. En Canal 9 Televisió Valenciana va ser enviat especial a les eleccions presidencials dels Estats Units i a conflictes com la guerra del Golf (1990-1991), la guerra de Bòsnia i el colp d’estat a Moscou de 1991.

La seua trajectòria professional també inclou 6 anys d’experiència com a gerent de publicitat per a les empreses Videquip i CRP Media.

